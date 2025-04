Gloria Estefan regresa a la música con su nuevo disco “Raíces”

La leyenda viviente de la música latina y ganadora del Grammy, Gloria Estefan, está de vuelta y acaba de anunciar el lanzamiento de “Raíces“, su primer álbum completamente en español desde hace casi dos décadas.

Después de 18 años sin lanzar un disco en español, Estefan decidió que ya era hora de volver a casa, a sus sonidos y a su esencia.

“Este álbum es una carta de amor a mi comunidad y a mis orígenes: musical, cultural y espiritualmente“, aseguró Estefan este lunes en un comunicado.

Y por si eso fuera poco, Gloria no hizo el anuncio sola. La presentación del tracklist fue una verdadera fiesta virtual en la que participaron superestrellas de todos los rincones del mundo. Desde la famosa cantante Shakira y la carismática Camila Cabello, hasta la siempre encantadora Eva Longoria, cada una se encargó de revelar una de las 13 canciones que conforman el disco.

También contó con el apoyo de íconos como Cyndi Lauper, Sheila E, Laura Pausini, Fran Drescher, Carole King, Sam Smith y, por supuesto, Emilio Estefan, entre otros.

Por su parte, la disquera Sony Music no se quedó atrás y resumió perfectamente lo que se viene: “Raíces es una celebración de la cultura, el legado y el orgullo latino”.

Y es que este álbum pretende tocar fibras profundas con letras sobre identidad, amor, pertenencia y todo eso que nos conecta con nuestros orígenes.

“Con poderosos temas sobre la identidad, el amor y la herencia, la nueva producción promete ser mucho más que un álbum”.

“Raíces es un movimiento. Es así que cada canción fue presentada por una celebridad distinta, muchas de las cuales tienen una conexión personal con Gloria, la cultura latina o el mensaje del álbum“, agregaron.

“Raíces” estará disponible a finales de mayo.

Lista de canciones del disco de Gloria Estefan

1.- “Raíces” – Anunciada por Shakira

2.- “Yo Quiero Ser” – Anunciada por Camila Cabello

3.- “La Vecina” – Anunciada por Amara La Negra

4.- “Como Pasó” – Anunciada por Eva Longoria

5.- “Tan Iguales Y Tan Diferentes” – Anunciada por Cyndi Lauper

6.- “Chirriquí Chirri” – Anunciada por Sheila E

7.- “Te Juro” – Anunciada por Laura Pausini

8.- “Cuando El Tiempo Nos Castiga” – Anunciada por Emilio Estefan

9.- “Agua Dulce” – Anunciada por Fran Drescher

10.- “Mi Niño Bello” – Anunciada por Sasha Estefan

11.- “Tú y Yo” – Anunciada por Lili Estefan

12.- “My Beautiful Boy” – Anunciada por Sam Smith

13.- “How Will You Be Remembered” – Anunciada por Carole King

