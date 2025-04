Zuleyka Rivera confirmó que sí la invitaron a La Casa de los Famosos All-Stars 

La actriz y modelo puertorriqueña Zuleyka Rivera confirmó que sí fue invitada a pasar un día en La Casa de los Famosos All-Stars, una noticia que estuvo circulando con insistencia la semana pasada debido a que hicieron una dinámica en la casa para convertirse en un hotel y recibir huéspedes.

La boricua publicó un video en Instagram en el que indicó que sí viajó a México para vivir por unas horas la experiencia del reality show de la cadena de televisión Telemundo.

Sin embargo, explicó que hubo una razón que impidió su ingreso, aunque no explicó de qué se trató.

“Yo sí llegué a viajar a la Ciudad de México, sí estuve ahí y tenía toda la mayor intención de entrar a este programa y poder compartir un día con ellos en lo que es la dinámica de lo que es el hotel, pero lamentablemente por circunstancias fuera del control mío y de la producción también, así que les pedimos mil disculpas a las personas que se emocionaron con que yo iba a entrar a la casa”, comentó la puertorriqueña en su publicación.

Luego, se echó a reír y dijo que no podía dar más detalles de lo que pasó, pero que espera que la gente siga disfrutando de la casa.

“Ya, hasta ahí, pero qué bueno que disfruten de este reality show de Telemundo. Les comento, este es otro spoiler, que vienen muchos realities shows de Telemundo, de los cuales voy a estar participando”, afirmó.

Con esto, Zuleyka Rivera confirma que se sumará a nuevos proyectos con la cadena de televisión y lo más probable es que forme parte de Miss Universe Latina, El Reality.

“Estoy muy emocionada, les estoy diciendo que me estoy preparando desde enero, febrero con esto. Obviamente no he montado mucha información porque todavía estamos en preproducción y todo lo demás, pero los invito a que no se pierdan estos realities shows que vienen en verano”, añadió.

Sigue leyendo:

· Así van las votaciones hoy 25 de abril en La Casa de los Famosos All-Stars

· ¿Hubo trampa en la dinámica del elevador de La Casa de los Famosos All-Stars?

· ‘Provocadora’: Aleska Génesis se ve salpicada por el nuevo escándalo de Laura Bozzo