Alcalde Adams y vicealcaldes hispanos envían mensaje a comunidad latina: ‘Vivan su vida’

En un intento más por calmar los miedos que la administración federal ha creado dentro de la comunidad inmigrante de la Gran Manzana, el alcalde, Eric Adams, sostuvo -el viernes 25 de abril- un encuentro con miembros de la prensa latina, y recalcó su llamado a no vivir con miedo.

A pesar de las amenazas diarias provenientes de Washington contra todos aquellos inmigrante que estén en estados Unidos sin autorización, lo que ha elevado los niveles de angustia y miedo entre comunidades en Nueva York, el alcalde Adams insistió en que el momento debe ser asumido con tranquilidad.

“No les digo que no sientan lo que sienten, pero no puedo decirles que se dejen llenar de miedo. Esa no es la campaña que queremos hacer. No vamos a decirle a la gente que no vivan sus vidas. Yo les digo vive tu vida. Y lo voy a seguir diciendo contra aquellos que quieren explotar el momento y dicen a la gente que no vivan sus vidas y que tengan miedo”, comentó el burgomaestre, quien mencionó unas palabras en español. “Hagan sus vidas, lleven a sus niños a la escuela, vayan al hospital y a los lugares de culto. Eso es lo que hemos estado diciendo y esperamos que otros se sumen a nosotros para decir eso. Eso es lo que tenemos que hacer ahora mismo. No dejemos que el ruido nos asuste. Vamos a ver en unos meses que eso va a funcionar. Vive tu vida”.

El alcalde también aprovechó la reunión con la prensa hispana en la Gran Manzana para destacar que desde la administración municipal se seguirá trabajando para mejorar las condiciones de vida de todos los neoyorquinos, sin importar su estatus migratorio. Adams destacó las inversiones para crear más vivienda asequible y también para ayudar a quienes tienen enfermedades mentales.

“La triste realidad es que muchas personas con enfermedades mentales graves que viven en nuestras calles y en el metro necesitan ir al hospital. No debemos esperar a que quienes padecen enfermedades mentales graves empujen a alguien en las vías del metro, acuchillen a alguien o agredan a alguien que camina por la calle. Esa no es la solución”, dijo el mandatario local. “Nos negamos a cruzarnos de brazos y permitir que esto suceda”.

El vicealcalde Adolfo Carrión, aprovechó para hablar en español y mencionó que entre otros proyectos, el denominado plan “Ciudad del sí”, que permitirá la creación de nuevas viviendas, muchas de ellos asequibles, es una manera clara para demostrar que desde la Alcaldía se está pensando en las comunidades más vulnerables. “Es importante hablar la lengua de Cervantes y no la de Shakespeare en este espacio”, dijo Carrión.

“Solo el 1.4% de las unidades de vivienda asequible están disponibles en la ciudad. Es decir que si uno es una familia trabajadora en esta ciudad, la posibilidad de buscar un apartamento asequible es casi cero. Pero con la Ciudad del sí tenemos el permiso y el incentivo de producir más viviendas en los cinco condados y todos los vecindarios. La meta es que en 10 años podamos producir un mínimo de 82,000 viviendas”, mencionó el funcionario de origen latino, quien destacó que la meta adicional es que se produzcan en total 140,000 nuevas viviendas.

La vicealcaldesa Ana Almanzar, también habló en español y mencionó que más allá de las opciones de vivienda que la administración Adams ha adelantado para hacerle frente a la crisis de falta de inmuebles, la Ciudad le ha metido el empuje a otros beneficios para las familias trabajadoras.

“Esta administración está dedicada a muchas cosas. Hemos hecho inversiones al hogar no solo a las cuatro paredes y al techo, sino también para los niños y las familias. Hemos promovido la reducción de impuestos a familias, cuidado infantil. Hemos apoyado a 150,000 niños a que accedan a servicio accesible de calidad y cerca de sus casas”, dijo la vicealcaldesa. “El reto del alcalde era asegurarnos que cada niño tuviera un cupo en educación temprana. Hubo 43,000 solicitudes y luego hubo 10,000 después de la fecha límite y el Alcalde hizo una inversión adicional para poder ofrecer 53,000 cupos a todos los niños en educación infantil y educación preescolar. Pasamos de 14,000 en el primer año a 53,000″.