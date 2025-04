Canelo Álvarez sobre William Scull: “Nunca lo había escuchado en mi vida”

Cada vez falta menos para el combate que enfrentará a Saúl “Canelo” Álvarez ante el cubano William Scull en Riad, Arabia Saudita, del próximo 3 de mayo, pero ha sido el mexicano el que ha querido encender más la polémica con unas fuertes declaraciones.

Durante una conversación con el periodista Jorge Ebro, a propósito de los últimos entrenamientos ante la pelea, Canelo Álvarez se sinceró sobre Scull y aseguró que antes no tenía ni idea de quien era, cuando comenzó a sonar como retador oficial por parte de la Federación Mundial de Boxeo (FIB).

Según señaló, Canelo Álvarez no buscó faltarle el respeto a nadie ni tampoco despertar una polémica así de la nada, pero de igual manera sus palabras muchos la interpretaron así.

“Para ser honesto yo nunca lo había escuchado en mi vida. No es por faltarle el respeto ni mucho menos pero nunca lo había escuchado, hasta que me dijeron que era el retador oficial avalado por la Federación Internacional de Boxeo. En ese momento iba a pelear yo con Edgar Berlanga y querían que hiciera la pelea (ante Scull) y por una u otra cosa no se pudo ni siquiera pensar en ese combate. Ahí fue cuando escuché de William Scull, pero yo seguí en lo mío que era la pelea con Berlanga”, dijo.

«Después otra vez apareció el nombre de él porque creo que ganó el campeonato después de eso y apareció la posibilidad de pelear con William Scull”, le dijo el pugilista al periodista Jorge Ebro.

Canelo Álvarez se medirá ante Scull con el objetivo de volver a su estatus de indiscutido y en caso de conseguir la victoria alcanzaría el triunfo número 63 de su carrera (62-2-2).

