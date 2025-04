Chiky Bombom cumple su sueño de celebrar su fiesta de 15 años en ‘Hoy Día’

La conductora dominicana Chiky Bombom vivió un momento muy especial al celebrar su fiesta de 15 años en el estudio del programa ‘Hoy Día’. Se trató de una celebración simbólica ya que la conductora no tuvo la oportunidad de celebrar sus quince primaveras en su momento y ahora 21 años después Chiky Bombom puede vivir este momento.

La producción de ‘Hoy Día’ ambientó el set de grabación del programa para convertirlo en una fiesta de quince años tradicional. La conductora apareció en un celebración luciendo un típico vestido de quinceañera. Se trató de una prenda azul celeste con corsé entallado con corte corazón y una gran falda de varias capas. Además usó una tiara plateada y un collar del mismo tono.

Chiky Bombom se mostró muy emocionada por cumplir este sueño a sus 36 años. Mientras vivía con emoción su momento simbólico como quinceañera, la dominicana aprovechó para enviar un mensaje a las adolescentes que están viviendo la etapa de los 15 años, un momento que se considera muy especial en las familias latinoamericanas.

El actor Carlos Ponce fue el chambelán de Chiky Bombom para bailar el vals y también contó con un show especial del famoso cantante José Luis Rodríguez ‘El Puma’.

En un contacto online, la madre de Chiki Bombom agradeció a la producción de ‘Hoy Día’ por hacer posible este importante momento para su hija y le envió un mensaje a la conductora.

“Le doy gracias a Dios por lo que ustedes le están haciendo a ella, de verdad que sí, y que Dios me la siga bendiciendo, que siga echando para adelante y que nunca cambie su forma de ser, que sea humilde”, dijo.

Chiky aprovechó el momento para enviarle un mensaje a su madre. “Quizás en tu momento no pudiste celebrarme los 15 años, pero no importa, mi amor, porque Telemundo me lo está celebrando ahora”.

La producción del programa prometió que la celebración apenas comenzaba, dejando claro que el homenaje a Chiky continuaría con más sorpresas.

Esta celebración ocurre días después de que la presentadora respondió fuertemente a Paulo Quevedo, participante de ‘La Casa de los Famosos All Stars’. Durante una conversación dentro del reality Quevedo y otros habitantes discutían la posibilidad de que Chiky Bombom entre a la casa por unas horas como los hizo Clovis Nienow. Ante esto Quevedo dejó claro su antipatía hacia la dominicana, de quien ha asegurado que tiene favoritismo por la empresaria Maripily Rivera, ganadora de la temporada anterior del reality show.

“Yo le serviría cosas, les echaría sal encima porque sí”, refiriéndose a la presentadora. “Toman partidos de ahí, acribillan a uno”, comentó Paulo, quien tiene una relación tensa con Maripily.

Ante las declaraciones de Paulo, la conductora no dudó en responderle fuertemente: Tú a mí no me conoces. Tú entiendes que yo apoyo a Maripily, pero yo no tengo equipo. El equipo mío se llama T, porque es quien me paga. Las cosas que yo hago y digo en los shows, simplemente estoy narrando lo que yo veo en el show. Tú me podrás bañar en sal y ni así me salas la vida. Y preparas tus maletas que te vas”.