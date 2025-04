Chiky Bombom le contesta a Paulo Quevedo: ‘Podrás darme un baño de sal y ni así me salas la vida’

Chiky Bombom aprovechó este viernes para lanzar un duro mensaje contra Paulo Quevedo por unas declaraciones que hizo acerca de ella en La Casa de los Famosos All-Stars, reality show de la cadena de televisión Telemundo.

Todo ocurrió porque el actor mexicano le dijo a Lupillo Rivera que si ella entraba a la mansión le echaría mucha sal a su comida.

“Por eso es que yo soy, tengo mi forma. Paulo vino aquí, a este edificio y se le trató como a un caballero, yo fui superprofesional, pero se podía ver que tenía por dentro su musiquita conmigo y no sé por qué, porque tú a mí no me conoces”, dijo.

Luego, aseguró que el odio que le tiene Paulo Quevedo es porque cree que ella apoya a Maripily Rivera, con quien el artista ha tenido fuertes disputas en el pasado.

“Yo no apoyo absolutamente a nadie, yo no tengo equipo, el equipo mío se llama T, Telemundo, porque es quien me paga, las cosas que yo digo, hago, en los shows, yo simplemente estoy narrando lo que veo en el show, en La Casa de los Famosos, porque al igual que todos, yo soy fanática de La Casa de los Famosos”, comentó.

Chiky Bombom fue bastante frontal y por eso le dijo a Paulo Quevedo: “Tú podrás darme un baño de sal, mira, y ni así me salas la vida, porque todo se lleva aquí adentro, mi amor, y lo que yo llevo aquí adentro, es amor, ternura, pasión, guasacaca y muchos sabores con sabor a fruta”.

Además, aseguró que próximamente saldrá de La Casa de los Famosos All-Stars porque asegura no cuenta con el respaldo del público.

“Te vas, te vas, prepara tus maletas que te vas porque te metiste conmigo”, comentó.

Sus compañeros la respaldaron y afirmaron que no lo quieren ver en el programa de televisión. “Aquí no lo queremos”, comentó Carlos Adyan. Mientras que Aleyda Ortiz la felicitó por defenderse de estas declaraciones.

Sigue leyendo:

· Chiky Bombom da dura opinión sobre la relación de Sheynnis Palacios y Carlos Gómez

· Chiky Bombom presume uno de los árboles de Navidad más originales de la temporada

· Chiky Bombom envía mensaje de apoyo a Gisella Aboumrad, quien reveló que tiene cáncer