Entrevista: Deborah Martorell será la primera mujer boricua y meteoróloga en el espacio en misión de Blue Origin

Nueva York – Una popular frase dice que “el cielo es el límite. Para la boricua Deborah Martorell, el límite está mucho más allá.

La comunicadora puertorriqueña se convertirá este verano en la primera meteoróloga en trascender los límites de la Tierra para llegar al espacio exterior a bordo de un nave de Blue Origin, la compañía estadounidense de vuelos espaciales fundada por Jeff Bezos.

Martorell, jefa de Meteorología y reportera científica de Teleonce TV y de las estaciones de radio de Uno Radio Group en la isla, fue seleccionada para el Proyecto de Científicos-Astronautas PoSSUM del Instituto Internacional de Ciencias Astronáuticas (IIAS) de donde se graduó.

Deborah Martorell fue seleccionada para el Proyecto de Científicos-Astronautas PoSSUM del Instituto Internacional de Ciencias Astronáuticas (IIAS). Foto: cortesía

Viajar al espacio ha sido el sueño de la meteoróloga Deborah Martorell desde la infancia. Foto: cortesía

La boricua estará en el espacio por unos 15 minutos. Foto: cortesía

Una misión en el espacio y otra en la tierra

Martorell, con más de 30 años en la industria mediática, soñaba con superar la atmósfera terrestre desde que era chica cuando las ciencias, y, en particular, las espaciales se convirtieron en su afición.

“A mí siempre me fascinaron las ciencias. Yo comencé a estudiar física. Luego quise cambiar, porque no me gustaron mucho los cálculos, pero, en mi época, no teníamos esa orientación…Yo realmente lo que quería era la ingeniería aeroespacial…”, contó en entrevista con El Diario.

Su sueño se cumplirá a sus 54 años. Durante este verano, en una fecha que aún no ha sido especificada, Martorell viajará al espacio, armada con un experimento y un indicador de gravedad que será diseñado por los estudiantes del Club de Tecnología de la Escuela Superior Dr. Carlos González de Aguada. La maestra Aymette Medina, natural de Ponce, Puerto Rico, será otra de las tripulantes de la cápsula New Shepard.

“Yo diría que la misión empieza después del aterrizaje. Ahí es donde comienza la misión real”, afirmó la reportera sobre la responsabilidad de orientar y motivar a las nuevas generaciones a que no desistan de sus sueños y se comprometan con el estudio de ciencias como las espaciales.

Con el conocimiento que adquiera, Martorell planea dar el “empujoncito” que necesitan niños y jóvenes en la isla para continuar estudios en aeronáutica y astronáutica.

“No solamente es cumplir un sueño, es que tenga un propósito; que pueda ayudar a otros con esto; que pueda llegar y estar directamente con los niños en las escuelas; motivar a los jóvenes, porque ahora mismo estamos viviendo en unos tiempos en que quieren quitarle la motivación a todo el mundo por las ciencias. Vivimos este ataque a las ciencias. ¡No, no se rindan!; continúen, porque hacen falta. Muchas veces hace falta esta motivación y este empujoncito, y eso es también lo que queremos dar”, argumentó.

“Que vean que todo es posible. Todo es posible. No puedes dejar que alguien te diga que no lo puedes hacer. Y, cuando estés a punto de lograr tu sueño, siempre va a venir alguien que te va a decir, ‘pero, ¿por qué?’, alguien que va a querer frenarte. ¡No!, que se enfoquen en su sueño. Eso no necesariamente ocurre cuando uno quiere. Yo tengo 54 años; es ahora cuando al fin lo puedo hacer. Esto no es solamente los niños y jóvenes, son las mujeres…”, emplazó.

Detalles de la misión de Blue Origin

La cápsula despegará del sitio de lanzamiento de Blue Origin en West Texas.

“Tienes la oportunidad de estar un periodo de tiempo en cero gravedad, porque sobrepasas la ‘Línea de Kármán’, vas a estar en el espacio… Voy a llevar dos experimentos…y de esos dos experimentos poder tener una buena data que pueda ser utilizado por las personas que van a estar trabajando con esos resultados”, detalló Martorell sobre el alcance de la travesía.

Se espera que la experiencia dure unos 15 minutos. Para la misión, la comunicadora necesitará una semana de entrenamiento.

IIAS, al momento, auspicia dos iniciativas científicas sin fines de lucro. Uno es el proyecto PoSSUM (‘Polar Suborbital Science in the Upper Mesosphere), del que se beneficiará Martorell, y el otro es el proyecto OTTER (Orbital Technologies and Tools of Extravehicular Research).

“Ellos dan la oportunidad de tú poder hacer alguna especialidad en bioastronáutica u operaciones espaciales. De ahí en adelante, puedes colaborar con ellos en cualquier proyecto que ellos tengan. No necesariamente hay una misión en específico”, explicó sobre el alcance de los programas.

“Ser parte de esta organización no te garantiza que vas a tener un vuelo, pero sí te capacita para que aprendas de las ciencias aeroespaciales. Por eso fue que lo hice. Solicité; sorprendentemente, me aceptaron; tomé el primer curso, y, de ahí continúo, porque es algo que siempre quise hacer”, añadió.

Más de tres décadas dedicada al periodismo y a la meteorología

La selección de Martorell para la misión no se dio en el vacío. Su historia en las comunicaciones empezó antes de los 90, la que complementó con su pasión por la meteorología y el espacio.

Tras graduarse de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, comenzó a trabajar como reportera y productora, en el 1992, en la estación radial WKAQ Radio Reloj. Dos años después, dio el salto a la televisión al convertirse en reportera de WAPA Televisión.

Mientras laboraba en el canal, se especializó en meteorología.

“Yo diría que lo mejor de dos mundos, porque me encantaba la ciencia y me encantaba el periodismo y tengo la oportunidad de hacer ambas cosas. Me gusta llevar esas historias, como decimos nosotros, en arroz y habichuelas, para que todos la puedan disfrutar y comprender”, compartió.

En el 1996, cuando la persona encargada de los informes del tiempo se fue de vacaciones, Martorell la sustituyó, y, eventualmente, le delegaron exclusivamente la cobertura meteorológica.

Martorell desde el Centro Nacional de Huracanes. Foto: cortesía

La entrevistada explicó que, ante fenómenos como el cambio climático, los reportes del tiempo se tornaron imprescindibles en los medios, y, por ende, la labor de estos especialistas.

“Empezamos a experimentar amenazas más frecuentes de tormentas y huracanes. Ya el informe del tiempo debía tener prioridad. El informe del tiempo se transformó en los medios de comunicación en Puerto Rico a medida que pasaron los años. Era bien necesario especializarse y tener más presencia los informes en las estaciones de televisión y de radio”, resaltó.

Para principios del 2000, Martorell comenzó a integrar a la cobertura reportajes en profundidad sobre eventos espaciales.

Para el 2009, por ejemplo, viajó al Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) en Houston, Texas, para cubrir el lanzamiento al espacio del transbordador Discovery Misión STS- 119 en el que viajaba Joseph Acabá, primer astronauta de origen boricua en la NASA con quien Deborah mantiene una estrecha amistad.

Encuentros con los astronautas boricuas Joseph Acabá y Marcos Berríos

En esa instancia, la boricua grabó parte del entrenamiento de Acabá.

“Entrevisté a Joseph Acabá; pude entrar a la réplica donde entrenan para el transbordador espacial. Eso para mí fue como estar en Disney. No podía creer que estaba dentro de ese simulador. Luego de eso, pude volar en microgravedad con NASA cuando hacía esos vuelos. Para volar en esos vuelos tenías que tomar un entrenamiento, cámaras hipobáricas (dispositivos que simulan la presión atmosférica a gran altura), certificados de salud…Ahora no tienes que pasar por todos esos entrenamientos, pero para aquel entonces, sí”, recordó.

De ese esfuerzo salió la serie “Gravedad Cero”, que ganó premio del Overseas Press Club.

Posteriormente, cubrió el despegue de la misión.

Martorell regresó en otras ocasiones al centro aeroespacial. Una de las que recuerda con particular emoción fue en la que cubrió el nombramiento del segundo astronauta puertorriqueño a la NASA, Marcos Berríos, en el 2022.

Martorell junto al astronauta boricua de la NASA, Marcos Berríos. Foto: cortesía

“Yo tenía como esta sospecha de que iba a haber un puertorriqueño ahí, y dialogando con algunas fuentes en la NASA, me dijeron que había un puertorriqueño, pero que no podían decirme nombre”, relató.

“Fue impresionante ver cómo nombran a otro puertorriqueño”, describió Martorell.

Artemis II para regresar a la Luna

Martorell también ha cubierto cómo se preparan los astronautas para las misiones de Artemis II destinadas a que los humanos vuelvan a la Luna.

El vuelo de prueba de Artemis II será la primera misión de la NASA con tripulación a bordo del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la referida nave espacial Orión.

En el 2022, como parte de la serie especial “Artemis: Destino [La Luna]”, tuvo acceso exclusivo a la cápsula.

Un año antes, Martorell reseñó el lanzamiento del primer nanosatélite puertorriqueño o Puerto Rico CubeSat NanoRocks-2 (PR-CuNaR2). El pequeño satélite o microsatélite fue desarrollado por estudiantes de Ingeniería de la Universidad Interamericana en la isla.

Más recientemente, en marzo pasado, reportó el histórico lanzamiento de la misión “NASA’s SpaceX Crew-10”, que transportó tecnología de purificación de agua desarrollada por estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la UPR.

¿Cuándo un boricua llegará a la Luna?

Ante los grandes pasos que han logrado dar los boricuas en las ciencias espaciales, Martorell anticipa que pronto un puertorriqueño podría llegar a la Luna.

“Yo creo que pronto. Yo creo que pronto, porque está Marcos Berríos en el programa, y Marcos Berríos podría ser asignado al programa Artemis. Así que yo creo que las posibilidades de que veamos un puertorriqueño en la Luna son bien altas. Ojalá, estamos todos esperando. Ya vimos los astronautas que van a la primera misión de Artemis (II) que no es tocando la Luna; van a orbitar la Luna y regresar. La otra misión, Artemis 3, sí se espera que entonces alunice, y todavía no han anunciado quiénes serán los astronautas a esa misión, así que todo es posible”, anticipó.

Acabá, al momento, es el jefe del programa de astronautas de la NASA, por lo que no puede participar de misiones. Lo anterior no significa que no regresará al espacio o que no pueda llegar a la Luna.

Su experiencia con la tripulación femenina Misión NS-31 de Blue Origin

El anuncio de la selección de Martorell para el viaje al espacio fue realizado en Van Horn, Texas, a donde acudió para compartir con las tripulantes de la Misión NS-31 de Blue Origin, compuesta exclusivamente por mujeres.

La boricua lamentó que el aporte científico de tripulantes como Amanda Nguyen y Aisha Bowe fuera eclipsado por el enfoque general de la cobertura centrada en figuras más conocidas en el mundo de espectáculo.

“Me da mucha pena ver algunas opiniones tristes acerca de la misión, porque también a bordo estaban dos científicas, Amanda Nguyen (investigadora en bioastronáutica) y Aisha Bowe (ingeniera aeroespacial), ambas fueron parte del programa de Astronautas Científicos PoSSUM …La historia de Amanda es impresionante. Ella estudiaba astrofísica en Harvard, y, mientras estudiaba, ella fue violada y tuvo que detener su carrera para atender esta situación. Su kid de evidencia (rape kit) e iba a ser decomisado a los tres meses, porque la ley decía eso. Ella tuvo que luchar para que no fuera decomisado, porque entonces cómo en un futuro se podía procesar a las personas que fueron los responsables. Ella logró que en el Congreso se pasará una ley para no destruir los kits de evidencia…Ella dejó aparte ese sueño de ser astronauta, y logró ir al espacio con Blue Origin y llevar dos experimentos científicos”, resaltó.

“Me apena muchísimo (que la cobertura) se haya enfocado en celebridades cumpliendo sus sueños, y no en destacar a las científicas que iban a bordo en esa misión”, puntualizó.

Los desafíos de las mujeres en los medios y en las ciencias

Martorell asoció lo anterior con el sexismo que aún impera, no solo en los medios, sino en las ciencias meteorológicas.

Uno de los grandes desafíos en esa dirección es que se reconozca el aporte de las mujeres, no por su aspecto, sino por su conocimiento y la información que brindan, mencionó Martorell.

“Uno de los grandes desafíos tiene que ver mucho con la apariencia. Muchas veces se le exige más a la mujer que lo que se le puede exigir al hombre, y es así en prácticamente todas las profesiones, pero en televisión es más marcado. Por ejemplo, a un hombre le dicen el meteorólogo en Estados Unidos, pero a la que da el informe del tiempo, ‘weather girl’ (chica del tiempo). Y notarás que a muchas meteorólogas en EE.UU. les molesta mucho ese término. ¿Por qué no llamarla meteoróloga y llamarla chica del tiempo? Es como tratando de minimizar su profesión, y eso es algo que las mujeres siempre vamos a tener que enfrentar; siempre van a tratar de vernos como menos por ser mujeres. Sí, los tiempos han cambiado, pero todavía estamos enfrentando esos problemas y lo estamos viendo también con los cambios en la administración política en EE.UU., y como hay muchas personas que están apoyando esas posturas. Es bien triste, bien triste, que se estén apoyando esas posturas”, cuestionó.

También insistió en la necesidad de igualdad salarial.

“Otra lucha bien grande en el campo profesional de las mujeres, y, en especial, en los medios de comunicación, es la paga igual. En ocasiones, vemos que a los varones se les puede pagar un poco más que a las mujeres. Por lo menos, hemos visto que eso ha ido cambiando con los años. Pero, sí, todavía esas diferencias existen”, señaló.

Por otro lado, batallar contra la desinformación en temas como el cambio climático ha sido parte clave en su gestión.

A juicio de Martorell, negar este fenómeno ubica a todas las personas en el mundo en una posición de vulnerabilidad y retrasa la preparación ante futuras emergencias del tiempo.

“Es ciencia, no es religión. Es que es una realidad. Está observado por científicos y personas que han estudiado y se han preparado tanto para poder llevar esta información, que no se trata de creer si hay o no cambio climático, es que es una realidad que está ahí. Yo creo que esa negación; vivir en negación simplemente porque hay diferencias políticas…no podemos ver el cambio climático como un asunto político, como un asunto de derecha o de izquierda, demócrata o republicano. No, porque el cambio climático nos va a afectar a todos sea del partido del que sean. Es una realidad científica; está ahí. Eso significa que, si nos mantenemos en una negación, entonces no nos vamos a poder preparar para los cambios que se avecinan con el cambio climático”, alertó la experta.

Estar al día con el manejo de las redes sociales es la parte más difícil de su trabajo, particularmente en temporada de huracanes, según reveló.

“La temporada de huracanes se ha convertido en una con más actividad; es más estrés por las redes sociales, porque todo el mundo espera que ese informe esté al día, tanto el de las 5 a.m., como el de las11 de la mañana, el de las 5 de la tarde, 11 de la noche, por lo que se duerme muy poco, a veces apenas unas tres horas para poder mantener las redes sociales al día. El público siempre espera que esa información esté actualizada”, contó.

“No es por la necesidad de presencia. Es porque nuestra labor es salvar vidas y propiedad, y, si para salvar vida y propiedad tienes que buscar donde están esas personas para que se informen, pues tienes que estar ahí”, añadió.

En ese sentido, Martorell recordó lo doloroso de informar la devastación y la tragedia que dejó el huracán María en la isla en el 2017. El evento provocó la muerte de más de 3,000 puertorriqueños.

“Después del huracán María fue la parte más difícil. La parte más difícil de este trabajo es tener que dar malas noticias. Es horrible tener que ser portador de malas noticias, pero, a la misma vez, es necesario, porque queremos que todo el mundo esté seguro”, concluyó.