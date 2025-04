Fallece a los 66 años Mike Peters, líder de la banda The Alarm

Este martes, en Manchester, murió a los 66 años Mike Peters, cantante, compositor y alma indomable detrás de The Alarm. Aunque su corazón seguía lleno de melodías, su cuerpo ya no pudo resistir tras una batalla que duró más de 30 años contra distintos tipos de cáncer de sangre.

La noticia fue confirmada por un portavoz a la BBC.

Mike Peters nació el 25 de febrero en Prestatyn, Denbighshire. Comenzó su carrera en la escena punk británica con bandas como The Toilets y Seventeen, hasta que en 1981 encontró su voz y su lugar con The Alarm, grupo que pronto llegó a ser en una de las voces más enérgicas del rock de la época.

Durante los años 80, The Alarm se convirtió en una de las bandas más potentes del Reino Unido gracias a éxitos como “Sixty Eight Guns”, “Blaze of Glory” y “Rain in the Summertime”.

Con más de cinco millones de discos vendidos y 16 sencillos en el Top 50 británico, su energía en el escenario los llevó a compartir escenario con U2, Bob Dylan y Queen. Incluso se atrevieron a lanzar un disco en galés, Newid, un guiño a sus raíces.

Pero mientras el mundo cantaba sus canciones, Mike vivía una batalla en silencio. En 1995 le diagnosticaron un linfoma no Hodgkin. Más tarde, apareció una leucemia linfocítica crónica, y en 2015, una recaída. En 2025, el avance del síndrome de Richter, una forma agresiva de linfoma, lo obligó a cancelar sus actividades.

A pesar de las adversidades, Reformó The Alarm en el año 2000, fue vocalista de la banda Big Country, y junto a su esposa Jules, fundó Love Hope Strength, una organización que ha promovido la donación de médula ósea en conciertos y eventos alrededor del mundo.

Fue condecorado en 2019 con la Orden del Imperio Británico (MBE) por su activismo en la atención del cáncer.

En documentales como “While We Still Have Time”, mostró sin filtros lo que es convivir con la enfermedad. Hasta hace poco seguía dando conciertos, charlando con fans y apoyando a otros pacientes de cáncer, inspirando a cualquiera que tuviera una batalla propia por pelear.

A Mike Peters le sobreviven su esposa Jules y sus hijos, Dylan y Evan.

