La hija de Robert De Niro, Airyn De Niro, se declara transgénero

Una de las hijas del afamado actor estadounidense Robert De Niro, Airyn, anunció que es una persona transgénero en una reveladora entrevista.

En una entrevista para Them, Airyn de Niro confesó que hizo la transición de género y que adoptar esta nueva identidad la acerca más a su esencia como persona negra.

“Creo que gran parte de mi transición se debe a la influencia que las mujeres negras han tenido en mí. Creo que asumir esta nueva identidad, además de sentirme más orgullosa de mi negritud, me acerca de alguna manera a ellas”, “, declaró Airyn de 29 años a la revista Them en una entrevista publicada el 29 de abril.

Airyn comenzó la terapia hormonal en noviembre de 2024, pero confesó que le preocupaba que su familia siguiera viéndola de la manera en la que era antes.

“Creo que una parte de mí está preocupada de que [mi familia] tal vez todavía piense en mí como la persona que era antes de la transición”.

A pesar de tener 29 años Airyn se convenció de que no era tarde de iniciar el proceso de transición, algo que había estado en su mente desde hace mucho tiempo y que finalmente se sintió inspirada por figuras famosas como Laverne Cox , Michaela Jaé Rodríguez y Jools Lebron.

“Cuando las mujeres trans se muestran honestas y abiertas, especialmente en espacios públicos como las redes sociales, y se las ve en su éxito”, explicó, “me pregunto: ‘¿Saben qué? Quizás no sea demasiado tarde para mí'”.

Airyn aseguró que tuvo un “desarrollo de potencial tardío” no sentía que encajaba físicamente de ninguna manera.

“De pequeña, siempre me decían que tenía demasiado o muy poco de algo: demasiado grande, no lo suficientemente delgada. No lo suficientemente negra, no lo suficientemente blanca. Demasiado femenina, no lo suficientemente masculina”, compartió. “Nunca fue simplemente: ‘Eres perfecta, simplemente como eres’”, dice Airyn quien confiesa que quiere ser una inspiración para las mujeres “negras, queer, que no use una talla extra pequeña”

Con respecto a su padre, el ganador del Oscar Robert de Niro, Airyn aseguró que su progenitor se esforzó por enseñarles a sus hijos que escojan su propio camino en la vida.

“No crecí con papeles secundarios en las películas de mi padre, ni yendo a reuniones de negocios ni a estrenos”, explicó. “Mi padre insistía mucho en que encontráramos nuestro propio camino. Quería que el éxito llegara por mis propios méritos. Obviamente, ningún padre es perfecto, pero agradezco que mis padres hayan aceptado mantenerme alejada de los focos», reflexionó Airyn. “Querían que fuera algo muy privado. Me han dicho que querían que tuviera una infancia lo más normal posible”.



Robert de Niro, de 81 años, tiene siete hijos incluyendo a su hija menor, Gia, a quien recibió con su novia Tiffany Chen en abril de 2023.

