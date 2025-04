Steve Cohen habla sobre el lento inicio de temporada de Juan Soto con los Mets

Durante la temporada baja los New York Mets hicieron la mayor contratación de la historia del deporte al firmar a Juan Soto como agente libre por $765 millones de dólares. Por lo que su llegada a Queens pondría los ojos del béisbol en él.

Sin embargo en este inicio de temporada Soto no ha brillado de la mejor manera. Pues en sus primeros 30 juegos batea para .257 con solo tres cuadrangulares y 12 impulsadas; lo que empieza a despertar la preocupación de algunos fanáticos.

Aunque no así para el propietario de la franquicia Steven Cohen. Quien recientemente en una entrevista para SNY habló sobre este inicio de temporada de Juan Soto y aseguró que no se siente preocupado por el rendimiento del dominicano.

“Si le preguntas, probablemente diría que no le está yendo como esperaba”, inició el empresario dueño de la franquicia neoyorquina. “Eso no es lo que diría el reverso de su tarjeta de béisbol. Pero dicho esto, hay muchas sutilezas que hace que creo que realmente importan”, remató Cohen.

Juan Soto no ha tenido un buen inicio con los Mets. Crédito: AP

Cohen analizó a Soto en este inicio de temporada y aseguró que aunque los números no son los mejores, el dominicano sigue teniendo una precisión a la hora de pararse en el plato. Una de las virtudes por las que pagó tanto dinero por el pelotero de 26 años.

“La forma en que maneja el conteo, haciendo que los lanzadores lancen lanzamientos extra, es realmente importante”, enfatizó Cohen.

Y es que el propietario ve el funcionamiento del equipo de una manera colectiva. Por lo que la labor de Juan Soto está ayudando positivamente al equipo que ya lleva 20 victorias en la campaña y ostenta el mejor récord de toda las Grandes Ligas.

“Luego llega a la base y Pete puede impulsarlo. Y entonces Pete está viendo mejores lanzamientos. Es muy sutil cómo funciona eso, y no se puede mirarlo simplemente como… en un sentido muy estrecho”, afirmó.

Por último volvió a enfatizar que no le preocupa Juan Soto y que evaluará su rendimiento a final de temporada. “Dicho esto, no me preocupa Juan. Está totalmente concentrado en el béisbol. Es un bateador puro. Hablemos de esto a finales de año”, cerró Cohen.

Sigue leyendo:

Juan Soto reconoce su mal momento con los Mets y asegura que “sabe cómo manejarlo”

Los Mets lucen con el mejor pitcheo de las Grandes Ligas

Juan Soto sobre el apoyo de la fanaticada de los Mets a pesar de su bajo rendimiento