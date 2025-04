Walmart confirma que modernizará más de 650 tiendas

Walmart anunció una renovación masiva que transformará la experiencia de compra en Estados Unidos durante 2025. La empresa planea modernizar más de 650 tiendas en 47 estados y Puerto Rico, como parte de su iniciativa ‘Tiendas del Futuro’, con el objetivo de mejorar la funcionalidad, sostenibilidad y accesibilidad de sus establecimientos.

Además, construirá o convertirá al menos 150 tiendas más en el mismo periodo.

Esta transformación implica mejoras en señalización, distribución de productos, ampliación de departamentos, integración de tecnología y reconfiguración de farmacias con áreas privadas y cajas exclusivas.

También se instalarán estaciones de carga rápida para autos eléctricos, iluminación eficiente y equipos de bajo consumo.

Un portavoz de Walmart aseguró que el proyecto busca invertir directamente en las comunidades estadounidenses y generará decenas de miles de empleos.

Aunque no se publicó la lista completa de los más de 650 locales que serán renovados, ya se han confirmado más de 100 tiendas en cinco estados clave:

Tiendas de Walmart que serán remodeladas en Carolina del Norte:

-5070 Fayetteville Rd, Lumberton

-935 Blowing Rock Blvd, Lenoir

-200 Watauga Village Dr, Boone

-201 Zelkova Ct NW, Conover

-4102 Precision Way, High Point

-6711 NC Highway 135, Mayodan

-1001 N Green St, Morganton

-125 Bleachery Blvd, Asheville

-273 Commons Dr, Franklin

-483 US Hwy 70 SW, Hickory

-973 N Harrison Ave, Cary

-304 E Arbor Ln, Eden

-2820 Gillespie St, Fayetteville

-5611 W Friendly Ave, Greensboro

-3310 NC Highway 87 S, Sanford

-90 W US Highway 64, Lexington

-8660 Cliffdale Rd, Fayetteville

-9820 Callabridge Ct, Charlotte

-2985 E Elizabethtown Rd, Lumberton

-11233 B NC 55 Hwy, Grantsboro

-901 NC Highway 16 S, Taylorsville

-1050 Alamance Church Rd, Greensboro

-3141 Garden Rd, Burlington

-201 Montgomery Xing, Biscoe

-2415 Springs Rd NE, Hickory

-2794 Hickory Blvd, Hudson

-2420 Supercenter Dr NE, Kannapolis

-1300 Dallas Cherryville Rd, Dallas

-G120 Morganton Heights Blvd, Morganton

-323 S Arlington St, Salisbury

-6645 Highway 70, Newport

-120 S Odom Rd, St. Pauls

-8800 East W T Harris Blvd, Charlotte

-1624 NC 14 Hwy, Reidsville

-930 Highway 711, East Pembroke

-1347 W Broad St, Elizabethtown

-177 Forest Gate Dr, Pisgah Forest

-1525 Glenn School Rd, Durham

-5039 University Pkwy, Winston-Salem

-2107 Pyramids Village Blvd, Greensboro

-3850 E Independence Blvd, Charlotte

Tiendas de Walmart en Virginia que serán remodeladas:

-4670 Casey Blvd, Williamsburg

-5700 Hopkins Rd, North Chesterfield

-13059 Fair Lakes Parkway, Fairfax

-2141 Dale Ave, Roanoke

-1211 W Broad St Ste A, Waynesboro

-1451 S Main St, Blackstone

-200 Old Fairgrounds Way, Kilmarnock

-13320 G.C. Peery Hwy, Pounding Mill

-1851 W Main St, Salem

-1720 E Little Creek Rd, Norfolk

-303 Market Dr, Emporia

-976 Commonwealth Blvd, Martinsville

-9714 Sliding Hill Rd, Ashland

-1193 N Main St, Marion

-6000 Burke Commons Rd, Burke

-16807 Forest Rd, Forest

-125 Clarion Rd, Altavista

-26036 Lankford Hwy, Onley

-4524 Challenger Ave, Roanoke

-3201 Holland Rd, Virginia Beach

Tiendas de Walmart en Nueva York incluidas en el plan:

-3335 Hempstead Tpke, Levittown

-1818 State Route 3, Fulton

-24 Quaker Ridge Blvd, Queensbury

-1860 N Road, Waterloo

-1320 Altamont Ave, Schenectady

-26 W Merritt Blvd, Fishkill

-7500 Route 209, Napanoch

-3290 Sheridan Dr, Amherst

-425 State Route 31, Macedon

-1400 County Rd 64, Horseheads

-4235 Veteran Dr, Geneseo

-279 Troy Rd, East Greenbush

-13858 State Route 31, Albion

-350 E Fairmount Ave, Lakewood

-6438 Basile Rowe East, Syracuse

-1123 Jerusalem Ave, Uniondale

-5735 South Transit Road, Lockport

-100 Elmridge Center Dr, Greece

-8064 Brewerton Road, Cicero

-1990 Brandt Point Drive, Webster

-1220 Old Country Rd, Westbury

-250 Route 59, Suffern

-2348 Route 19 N, Warsaw

Tiendas de Walmart en Nueva Jersey:

-1070 W Landis Ave, Vineland

-265 N Route 73, Berlin

-1130 Highway 77, Bridgeton

-839 US Highway 130, East Windsor

Tiendas de Walmart en Pensilvania:

-300 Walmart Dr, Gibsonia

-100 Crossings Blvd, Elverson

-1091 Millcreek Rd, Allentown (SW)

-100 Highlands Mall, Natrona Heights

-9300 State Route 61, Coal Township

-150 Town Centre Dr, Johnstown

-4600 Roosevelt Blvd, Bldg G, Philadelphia

-10180 US Highway 522 S, Lewistown

-650 S Trooper Rd, Norristown

-698 Shrewsbury Commons Ave, Shrewsbury

-3400 Hartzdale Dr, Camp Hill

-2901 Market St, Warren

-620 Gravel Pike, East Greenville

-30 Trinity Point Dr, Washington

-2028 N Center Ave, Somerset

-3942 Brodhead Rd, Monaca

-355 Lincoln Ave, East Stroudsburg

-233 Shoemaker Rd, Pottstown

-21920 Route 119, Punxsutawney

-6520 Carlisle Pike, Ste 550, Mechanicsburg

-100 No Londonderry Square, Palmyra

-605 Conchester Hwy, Boothwyn

-50 Newberry Pkwy, Etters

-50 N MacDade Blvd, Glenolden

-200 Kocher Ln, Elizabethville

-35 Plaza Dr, Tamaqua

