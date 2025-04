Rachel McAdams pide $4 millones de dólares por su casa en Los Ángeles

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces, una casa que durante más de 10 años le ha pertenecido a la actriz Rachel McAdams y a su esposo Jamie Linden. Está disponible por $3.9 millones de dólares.

La propiedad entra al mercado de bienes raíces un par de años después de que la actriz anunciara su mudanza oficial al sur de Estados Unidos. McAdams se mudó junto a su familia y ha llegado a explicar que la mudanza “realmente me ayudó a sentirme empoderada. Me ayudó a sentir que estaba recuperando el control. Y creo que, de alguna manera, me permitió entrar desde una perspectiva diferente”, declaró a ‘Bustle’.

En ningún momento la actriz ha especificado dónde está ubicada la nueva residencia.

Lo cierto es que ahora quiere deshacerse de la propiedad en Los Ángeles que compró en 2011 por $1.67 millones de dólares. Esta residencia ocupa un lote de 0.43 acres y su construcción data de los años 40. Está ubicada en la calle peatonal plana cerca de Hillhurst y el parque Griffith en Los Feliz.

Se pueden ver detalles de la propiedad en la página web de Compass. En el listado dice que este es “el complejo perfecto, seguro y con acceso controlado, de mediados de siglo, en la copa de los árboles, en el lugar más genial”.

La casa principal tiene una extensión de 3,862 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la casa se resalta su estilo moderno, en el listado dice: “Un vestíbulo formal con techo personalizado lo lleva a la sala de estar con chimenea, gabinetes empotrados a medida y un gran ventanal”.

También se resalta sus pisos de madera restaurados. La cocina incluye su propio desayunador, alacenas de color blanco y electrodomésticos de acero inoxidable.

Al exterior hay terraza, piscina, área de spa, área de barbacoa, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos al aire libre.

