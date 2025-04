Seguridad Social: pago doble confirmado en mayo 

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) está próxima a comenzar a entregar los pagos de mayo que benefician a la mayoría son trabajadores jubilados, las personas que están inscritas al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) también se encuentran entre los receptores.

Para el quinto mes del año, los beneficiarios recibirán 2 pagos en lugar de uno, como una respuesta a la disposición de la SSA, que busca evitar retrasos en la entrega de beneficios cuando el primer día del mes coincide con un fin de semana o un feriado federal.

Tal es el caso del mes de junio, cuando el primero cae día domingo, por lo que la fecha de pago se adelanta al día hábil anterior, dando como resultado pagos dobles en algunos meses, como en mayo.

Quiénes recibirán doble pago

Las personas que recibirán un segundo cheque del Seguro Social en mayo serán los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). El primer pago, correspondiente al quinto mes del año y comenzará a emitirse a partí de este jueves, 1 de mayo.

El segundo pago se efectuará durante todo el mes hasta el 30 de mayo y corresponde a junio, teniendo en cuenta que primero cae domingo, así que el depósito se adelanta. En ese sentido, se recomienda a los beneficiarios administrar su dinero de forma adecuada, dado que no recibirán otro pago hasta el 1 de julio.

Desde la SSA aclaran que esta medida no supone un pago adicional, sino un adelanto del beneficio del mes siguiente, para que los beneficiarios no deban esperar más allá del inicio de mes para recibir el pago. Asimismo, no es necesario reportar el segundo pago, no se trata de un duplicado.

Fechas de pago en mayo

A continuación, dejamos las fechas de mayo en la que los beneficiarios recibirán pagos:

2 de mayo: Beneficiarios que comenzaron a recibir pagos antes de mayo de 1997 y aquellos que reciben tanto beneficios de jubilación como SSI.

14 de mayo: Personas nacidas entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

21 de mayo: Beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.

28 de mayo: Personas con fechas de nacimiento entre el 21 y el 31.

Otros pagos dobles en 2025

Mayo no es el único mes del año en el que se realizarán pagos dobles por parte de la SSA, también habrán 2 fechas durante el segundo semestre del año, conoce cuáles son:

Agosto: el pago de septiembre se adelantará al viernes 30 de agosto, ya que el 1 de septiembre es domingo.

Octubre: el cheque de noviembre se emitirá el jueves 31 de octubre, ya que el 1 de noviembre caerá en sábado.

Desde la SSA recomiendan a los beneficiarios esperar hasta 3 días hábiles antes de contactar a la agencia en caso de no recibir el pago durante la fecha establecida. Además, recalcó que los días festivos y fines de semana no se consideran hábiles, así que es importante tenerlos en cuenta a la hora de realizar consultas.

Monto a recibir

El monto del pago mensual del SSI está relacionado con la situación personal de cada beneficiario. En mayo, los depósitos seguirán reflejando el ajuste anual que realiza la SSA como medida de protección al poder adquisitivo frente a la inflación.

Parejas beneficiarias: hasta $1,450 dólares.

Personas solas: hasta $967 dólares.

Personas esenciales: hasta $484 dólares (este grupo incluye a quienes viven con un beneficiario y brindan apoyo diario, siempre que ya estuvieran registrados en años anteriores).