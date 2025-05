Agenda de Eventos: qué hacer en Nueva York del 1 al 7 de mayo

Fiesta Latina en el Queens Theatre



Del viernes 2 al domingo 4 de mayo, el Queens Theatre (14 United Nations Avenue South Flushing Meadows Corona Park) celebra su esperado Latin Culture & Dance Fiesta, un festival que celebra el rico patrimonio y las tradiciones artísticas de Latinoamérica. El programa de este año incluye conciertos, teatro y proyecciones de cine, con artistas como la aclamada banda folclórica argentina CEIBO, el galardonado musical Señor Bolero y proyecciones en español de dos cuentos clásicos para niños y familias: El traje nuevo del emperador y Rumpelstiltskin. Para más información y boletos, visite: www.QueensTheatre.org.

Cortesía Queens Theatre

“Tres Espermatozoides” en el Teatro Thalía

El Teatro Thalía (41-17 Greenpoint Avenue, Queens), estrena la obra “Tres Espermatozoides”, una divertida comedia sobre tres amigas que se reúnen después de 15 años. Un viaje introspectivo que explora las necesidades de la mujer moderna y los desafíos de la vida, la amistad, la lealtad,la identidad y el autodescubrimiento, las relaciones amorosas y familiares, el empoderamiento femenino y la crisis de la mediana edad. Del prestigioso dramaturgo Juan Carlos Rubio, adaptación y dirección de Raúl Rivera y protagonizada por Maga Cedeño, Rita Ortíz, Ursula Tinoco y Yorman Ostos. Del 2 al 18 de mayo. Boletos:https://thaliatheatre.org.

Foto: Cortesía Teatro Thalía

Fiesta al estilo Brooklyn en el Atrium

Para celebrar el arte y la cultura del hip-hop, el Lincoln Center ha presentado conciertos con grandes artistas de rap, como Rakim, De La Soul, J Noa, J.PERIOD, Big Daddy Kane y Rapsody, entre otros. Y como reflejo del vibrante paisaje sonoro de la ciudad de Nueva York, este mes de mayo la institución será sede de una fiesta de baile al estilo de los sótanos de Brooklyn, con el DJ Mr. Life Of Your Party, antes conocido como DJ FLY TY, quien estará a cargo de la mesa de mezclas toda la noche. En el Atrium David Rubenstein (1887 Broadway) este viernes 2 de mayo. Gratis. A las 7:30 pm. Más información:https://www.lincolncenter.org.

Foto: Cortesía Lincoln Center

Duki llega al Madison Square Garden

El principal exponente del trap argentino y nominado al Latin Grammy, Duki, dio inicio a su esperado “World Tour” y este sábado 3 de mayo se estará presentando en el Teatro Madison Square Garden como parte de su gira mundial. A sus 28 años, Duki tiene una carrera en auge. A finales de 2023, se convirtió en el primer artista urbano en agotar las entradas del Estadio Monumental de Argentina, vendiendo más de 140.000 en dos noches. Conocido por su electrizante presencia en el escenario, el repertorio de Duki está repleto de favoritos de los fans como “She Don’t Give a Fo”, “Antes de Perderte”, “Rockstar”, “Malbec” y “Givenchy”. A las 9:00 pm.Boletos:https://www.ticketmaster.com.

Foto: Cortesía Dale Play Live

Iván Cornejo en el Radio City

Iván Cornejo está en medio de su aclamada gira “Mirada Tour” y este sábado 3 y domingo 4 de mayo llegará al Radio City Music Hall (1260 Avenue Of The Americas). La superestrella de la música mexicana está listo para conectar con su base de fans en Nueva York e interpretar éxitos como “La Última Vez”, “Dónde Estás”, “Ya Te Perdí” y “Mirada”. Después de vender más de 355.000 entradas desde su primera gira y concluir un año que definió su carrera, Iván Cornejo no muestra signos de frenar su implacable ascenso al estrellato mundial. Boletos:https://www.ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

Los Mirlos en concierto

Los Mirlos, banda peruana con más de 50 años de trayectoria musical difundiendo la cumbia amazónica psicodélica, llega este fin de semana a nuestra área. Los llamados ‘Reyes de la Cumbia Amazónica’ cuentan con temas icónicos como “La danza de los mirlos”, “Cumbia de los pajaritos”, “Eres mentirosa”, “La danza del petrolero”, “Lamentos de la selva” y muchos más, convirtiéndose en grandes referentes de la música peruana. Sábado 3 de mayo en el Tulum Night Club (4210 2nd Avenue Brooklyn, NY) y domingo 4 de mayo en el Fiesta Night Club (115 President Street Passaic, NJ). Boletos: tickeri.com o al 7184573966.

Foto: Cortesía Eva Serebrinsky

Fiesta mexicana en El Bronx

La Banda Hermanos Mendoza y el Ballet Florklorico Yoliztli invitan a celebrar las fiesta de Cinco de Mayo al estilo Banda este domingo, en los espacios de El Patron Night Club (1465 Jerome Ave, Bronx). Disfrute de una tarde llena de música, cultura y celebración con ambiente, sabor y pura fiesta mexicana. Los nin?os hasta los 10 an?os entran gratis. Las puertas abren a las 3:00 pm y el show arranca a las 4:00 pm. Boletos: https://www.boletosexpress.com/miztli-llc-/82002/.

Foto: Cortesía Events Miztli

Ximena Sariñana en Irving Plaza

El miércoles 7 de mayo la cantante mexicana Ximena Sariñana se estará presentando en el escenario del Irving Plaza (17 Irving Pl) como parte de su más reciente gira “Rompe Tour”, nombre de su última producción. Con su estilo inconfundible y una trayectoria consolidada en la escena musical latina, Sariñana traerá su energía y talento a sus fans de Nueva York. A las 7:00 pm. Boletos: https://www.irvingplaza.com/shows.

Foto: Reforma

En Broadway: Stranger Things: The First Shadow

Sea o no fanático de la serie de televisión, la obrea teatral “ Stranger Things: The First Shadow” sorprende, divierte y asusta. En Hawkins, Indiana, en 1959, la familia Creel busca un nuevo comienzo, especialmente su hijo adolescente Henry, quien anhela escapar de su turbulento pasado. Al principio, todo marcha bien: encuentra amistad y se une a la obra de teatro de la escuela. Pero cuando una ola de crímenes impactantes azota el pueblo, Henry se ve obligado a enfrentarse a una aterradora verdad: ¿hay algo en su interior que lo conecta con los horrores que se desatan a su alrededor? Con un elenco de 34 personas, la nueva obra escrita por Kate Trefry, dirigida por Stephen Daldry y codirigida por Justin Martin, sumerge al público en el mundo de Stranger Things, donde el suspenso acecha en cada rincón. En el Marquis Theatre (210 W 46th St, New York, NY 10036). Boletos: www.StrangerThingsBroadway.com.

Foto: Matthew Murphy y Evan Zimmerman

El Derby de Kentucky en Red Rooster

El restaurante Red Rooster Harlem (310 Lenox Avenue) invita a los neoyorquinos a experimentar la elegancia, la emoción y el encanto sureño del Derby de Kentucky, reinventándolo en el corazón de Harlem. Los asistentes disfrutarán de un abundante bufé con los platos estrella de Red Rooster, servido de 4:00 a 6:00 pm, junto con los clásicos Mint Juleps y cócteles festivos elaborados para la ocasión. La música en vivo estará a cargo del multiinstrumentista y vocalista Michael Cruse, residente en Atlanta, cuya dinámica mezcla de jazz, R & B y neo-soul marcará la pauta para una tarde de lujo. Se anima a los invitados a vestir sus mejores galas de Derby, ya que habrá un concurso para los mejores vestidos con buenos premios. El Parlor de Red Rooster también se transformará en un mercado inspirado en el Derby, con una tienda temporal cuidadosamente seleccionada con reconocidos diseñadores locales. Los invitados podrán explorar sombreros artesanales y elegantes accesorios de Heaven Hats de Harlem, Nouveau Bow Ties de Bow, Harlem Derby Style y House of Ill Repute de Cha Cha. Entradas: https://www.eventbrite.com/e/the-rooster-derby-tickets.