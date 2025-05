Qué sí y qué no debes hacer si quieres comprar oro

El precio del oro ha alcanzado cifras históricas y los neoyorquinos no están perdiendo tiempo. La famosa calle 47, corazón del distrito de los diamantes en Manhattan, se ha convertido en un hervidero de actividad, con compradores y vendedores de oro haciendo fila para capitalizar el aumento vertiginoso del metal precioso.

David Kleinman, un consultor de recursos humanos que vive con su familia en el Upper East Side, comentó en entrevista para el New York Post que fue uno de los muchos que decidió revisar su joyero. Al darse cuenta del incremento de precios, tomó una bolsa con anillos y collares que su esposa ya no usaba y se dirigió a la calle 47.

“Yo no soy comprador de joyas y no tenía idea de cuánto oro había en estas piezas”, confesó Kleinman. Su sorpresa fue grande cuando Alon Mirzaev, gerente de U.S. Gold Refinery, le ofreció $659 dólares por 3 anillos de oro y 2 collares.

“Me sorprendió bastante que una bolsita con estas piezas valiera tanto. Es como tener el toque de Midas”, agregó.

El oro brilla más que nunca

Actualmente, el precio del oro ronda los $3,365 por onza, una ligera baja respecto al récord de $3,500 alcanzado hace unos días, pero aun con un impresionante aumento del 35% interanual, muy por encima del promedio histórico de entre 5% y 10%.

Este repunte ha motivado a muchos neoyorquinos a vender joyas guardadas por años. La escena en la calle 47 lo confirma: personas con bolsitas llenas de adornos, dijes, cadenas y anillos van de tienda en tienda buscando las mejores ofertas.

“Hay muchísima gente vendiendo el oro que tenía guardado”, afirmó Mirzaev. “No veía un fenómeno de venta tan fuerte desde la crisis de 2008”.

Para él, es claro: “Los tiempos son difíciles y el oro nunca se deprecia por mucho tiempo. Siempre vuelve a subir, y con la inflación actual, subirá más”.

Una mina de oro en casa

Mark Kandinov, dueño de Luriya, una joyería familiar también ubicada en la calle 47, anima a los ciudadanos a revisar sus cajas de joyas y considerar vender lo que ya no usen.

“Siempre recomiendo que las personas vendan lo que no usan. Con el precio del oro así, es una excelente manera de conseguir efectivo rápido”, explicó.

Pero no solo se trata de quienes buscan vender. Mirzaev señala que ha crecido el interés de inversionistas que compran oro físico en forma de lingotes o monedas, conocido como oro bullion.

El oro como refugio frente a la inflación

El renovado interés por el oro tiene una raíz clara: la incertidumbre económica global. Con tarifas comerciales impuestas por el presidente Donald Trump y los efectos persistentes de la inflación, muchos ven en el oro un refugio seguro.

Daniel Ghali, estratega de materias primas en TD Securities, ya había advertido: “Esperamos que la incertidumbre en torno a las políticas comerciales siga alimentando la compra de oro por parte de fondos macroeconómicos”.

En otras palabras, ante la volatilidad del mercado, el oro se presenta como una inversión confiable.

Guía práctica para vender e invertir en oro

Si tú también estás pensando en vender esas joyas olvidadas o invertir en oro, los expertos ofrecen estos consejos para hacerlo de forma segura y rentable:

1) Compra solo en lugares certificados. Si decides invertir en oro, asegúrate de hacerlo a través de distribuidores certificados y no a vendedores privados. Esto te permitirá regresar al punto de venta si surgen problemas.

“La mejor opción es comprar oro emitido por un país, como el de Estados Unidos o Suiza”, aconseja Kandinov.

2) Verifica la autenticidad del oro. Hay muchas marcas privadas de oro bullion, pero lo más seguro es elegir monedas o lingotes reconocidos como los de APMEX o Kitco, o adquirir oro oficial del gobierno.

3) No vendas a ciegas. Si un comprador evalúa tus joyas solo con la vista, busca otro lugar. “Nosotros usamos máquinas que miden el porcentaje exacto de oro en cada pieza”, comenta Mirzaev.

Es fundamental calcular no solo el peso total, sino también descontar el peso de las piedras u otros materiales no preciosos.

4) Compara precios. Puede que tome algo más de tiempo, pero vale la pena pedir múltiples cotizaciones. Kandinov lo explica con claridad: “Si alguien te ofrece $1 y otro $10, ve a un tercero”.

Recorrer varias tiendas de la calle 47 puede marcar la diferencia entre una venta regular y una excelente.

5) Confirma el quilataje. Aunque una pieza esté marcada como 14K, la composición real puede variar. Los quilates indican el porcentaje de oro puro, y esto debe ser verificado con una máquina profesional.

“Por ejemplo, al analizar una pieza supuestamente de 14K, podemos comprobar que en realidad contiene 58.5% de oro puro”, señala Mirzaev.

¿Qué viene para el oro?

Los analistas creen que el precio del oro seguirá subiendo si continúan la inflación y la inestabilidad geopolítica. Esto convierte al oro no solo en una inversión sólida, sino también en una oportunidad única para quienes necesitan liquidez inmediata.

Y mientras el valor siga en alza, los neoyorquinos seguirán llegando con sus bolsitas repletas de recuerdos dorados, esperando convertir lo olvidado en dinero contante y sonante.

Sigue leyendo:

* ¿Puede acabarse todo el oro del mundo y qué países lideran su extracción?

* Ganan inmensa fortuna al encontrar dos piedras de oro puro

* Los 10 países que tienen la mayor cantidad de oro