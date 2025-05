Canelo Álvarez vs. Scull hoy: hora y cómo ver en vivo

Este sábado 3 de mayo, Saúl “Canelo” Álvarez subirá al ring en Riad, Arabia Saudita, para enfrentar al cubano William Scull en una pelea que volverá a definir al campeón indiscutido del peso supermediano. La función iniciará cerca de las 11:00 p.m. ET (8:00 p.m. PT) y podrá verse en vivo en Estados Unidos a través de diversos medios como DAZN Pay-Per-View.

Este combate marca el debut del mexicano en Medio Oriente, en el marco de su contrato con Riyadh Season, y su intento por recuperar el cetro de las 168 libras que dejó vacante en 2024 tras rechazar la defensa ante Scull.

La función se llevará a cabo en la ANB Arena como parte del evento “Fatal Fury: City of Wolves”, y promete emociones fuertes entre dos campeones invictos. Canelo (62-2-2, 39 KO), quien venció a Edgar Berlanga por decisión unánime en septiembre de 2024, llega confiado pero estratégico. “No voy a buscar el nocaut, eso sale solo. Voy a hacer mi pelea, a lastimar lo más que pueda y a dar lo mejor”, declaró en conferencia de prensa. También reconoció la dificultad de pelear a las 6:00 a.m. hora local: “Sentía mi cuerpo débil, pero ya me adapté”.

¿A qué hora es la pelea y cómo verla en vivo?

Para los aficionados en Estados Unidos, la cartelera principal comenzará a las 7:00 p.m. ET (6:00 p.m. CT, 4:00 p.m. PT). Se espera que los boxeadores latinos hagan su entrada al ring alrededor de las 11:00 p.m. ET (10:00 p.m. CT, 8:00 p.m. PT).

La transmisión estará disponible en exclusiva a través de DAZN Pay-Per-View. El precio del evento es de $59.99.También existe la opción de adquirir un paquete que incluye esta pelea y la de Ryan García vs. Rolly Romero por $90.

DAZN está disponible en múltiples plataformas, incluyendo dispositivos móviles, computadoras, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV y Smart TVs. Por lo tanto, se recomienda adquirir el evento a través de DAZN para garantizar una experiencia segura y de alta calidad.

¿Qué está en juego?

“Canelo” Álvarez (62-2-2, 39 KO) busca recuperar el título de la IBF que perdió el año pasado por no enfrentar a Scull, quien ahora ostenta ese cinturón con un récord invicto de 23-0. Una victoria consolidaría a “Canelo” como campeón indiscutido por segunda vez en su carrera y abriría la puerta a una posible pelea contra Terence Crawford en septiembre.

Además del combate estelar, la velada incluye otros enfrentamientos destacados:

Badou Jack vs. Norair Mikaeljan por el título crucero del WBC.

Martin Bakole vs. Efe Ajagba en peso pesado.

Jaime Munguía vs. Bruno Surace en peso supermediano.

Marco Verde vs. Michel Polina en peso mediano.

Brayan León vs. Aaron Guerrero en peso mediano.

Para los fanáticos en EE. UU., esta es una oportunidad imperdible para ver a “Canelo” en acción durante el fin de semana del Cinco de Mayo, una fecha emblemática para el boxeo mexicano.

