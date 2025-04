William Scull no se deja intimidar y le responde a Canelo: “El puesto que tengo me lo gané”

Este 3 de mayo en la Arena ANB de Riad, Arabia Saudita se enfrentarán Saúl “Canelo” Álvarez y William Scull. En una pelea que definirá al campeón absoluto del peso supermediano.

Sin duda el gran favorito en este choque es el mexicano Álvarez. Quien es el actual campeón mundial del peso y tiene una reconocida trayectoria con récord de 62-2-2 en sus casi 20 años de trayectoria.

Mientras que Scull ostenta un 23-0 con nueve victorias por nocaut. Pero el cubano no tiene tanto reconocimiento en el boxeo, sin embargo, no se deja intimidar ante un peso pesado como Canelo.

Incluso recientemente en una entrevista para Azteca Deportes el pugilista se dio su lugar y lanzó fuertes declaraciones ante las repetidas críticas y comentarios que lo sobrevaloraban.

“Yo solo le digo a las personas que dicen que William Scull es un bulto: no. Yo soy campeón mundial“, dijo tajante Scull.

Saúl Canelo Álvarez y William Scull. Crédito: : Ed Mulholland for Queensbury Promotions | Cortesía

“El puesto que tengo me lo gané, no ha sido nada regalado. Yo me lo gané porque he trabajado muy duro y esto ha sido de constancia y mucha disciplina”, completó el boxeador cubano que irá por el título indiscutible del peso supermediano.

Estas declaraciones también vienen motivadas por unos comentarios recientes del propio Canelo Álvarez en donde aseguró que destrozará a su rival.

“En el mejor sentido y con todo el respeto del mundo, acá venimos a ganar de la forma que sea, pero me lo voy a comer. Siempre he estado relajado porque estoy confiado en el plan de trabajo que vengo haciendo, una excelente preparación y, de momento, toca seguir callando bocas”, dijo Canelo hace algunos días para TUDN.

Aunque no es de las peleas más esperadas del año por el rival que tendrá Canelo al frente, sí será un polémico enfrentamiento por lo que estará en juego la noche del sábado en Arabia Saudita.

