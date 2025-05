Club de Arabia Saudita aparece como candidato para contratar a Carlo Ancelotti como entrenador

Las últimas semanas han corrido fuertes rumores sobre Carlo Ancelotti y su salida del Real Madrid a final de temporada. La cual vendría por los resultados del club en la presente campaña y a falta de un año para terminar su contrato.

Ante esta posible salida del entrenador italiano del Real Madrid el primer candidato que parece estar en la lista del estratega es la selección de Brasil. La cual según medios de ese país mantiene negociaciones con Ancelotti; aunque el técnico terminó rechazando el puesto.

Pero un nuevo reporte indica que apareció otro fuerte candidato en las opciones de Ancelotti para dirigir y este vendría con una millonaria oferta.

Y es que medios de Arabia Saudita aseguran que el Al Hilal habría ofrecido a Ancelotti $56 millones de dólares por temporada para dirigir al club de Riad.

El rechazo de Ancelotti a la CBF podría significar un efecto dominó. Pues el otro candidato que se perfila para llegar a Brasil es Jorge Jesus, actual DT del Al Hilal, lo que obligaría al club a buscar un entrenador y nuevamente sería Ancelotti la primera alternativa.

Ancelotti ya coqueteó con Arabia Saudita

Al experimentado entrenador italiano parece no molestarle la idea de ir a dirigir a suelo árabe. Pues en una entrevista en diciembre de 2023, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de “retirarse” en Arabia Saudita, Ancelotti respondió con ingenio.

“Me iría si tuviera 500 millones de dólares . No necesito un avión. Me iría”, dijo entre risas para luego rematar “es broma, cada uno elige lo que quiere. El mundo está cambiando y seguirá cambiando. No me sorprende nadie”, comentó sobre la gran ola de jugadores que se fueron a jugar a Arabia Saudita.

