¿Cuáles son los mejores hospitales en Nueva York y Nueva Jersey en 2026?

Someterse a un tratamiento médico puede generar incertidumbre en cualquier paciente, pero un nuevo informe nacional busca ofrecer mayor tranquilidad.

La organización Healthgrades dio a conocer su lista anual de hospitales más seguros en Estados Unidos, destacando a 438 centros médicos en 40 estados que sobresalen por prevenir complicaciones graves durante la atención hospitalaria.

Dentro de este ranking, Nueva York y Nueva Jersey lograron posicionar a 26 hospitales en conjunto entre el 10% con mejor desempeño en seguridad del paciente a nivel nacional, un indicador clave para quienes buscan atención médica confiable en el área metropolitana de Nueva York.

“El objetivo de este reconocimiento es identificar a los hospitales que consistentemente brindan una atención más segura y reducen riesgos evitables para los pacientes”, explicó Healthgrades en su informe oficial.

¿Qué mide el ranking de seguridad hospitalaria?

El reconocimiento, conocido como Patient Safety Excellence Award™, se basa en un análisis exhaustivo de datos hospitalarios recopilados entre 2022 y 2024. La evaluación utiliza información del archivo MedPAR de Medicare y los indicadores de seguridad del paciente desarrollados por la Agency for Healthcare Research and Quality.

En total, se analizan 13 indicadores de seguridad, que incluyen eventos potencialmente prevenibles como infecciones hospitalarias, caídas, neumotórax (colapso pulmonar) y úlceras por presión.

“Estos hospitales sobresalen en la prevención de complicaciones graves que, en muchos casos, pueden evitarse con protocolos adecuados”, señala el informe.

Uno de los criterios más estrictos es la ausencia total de eventos considerados “nunca deberían ocurrir”, como dejar un objeto dentro del paciente tras una cirugía. “Un solo caso de este tipo descalifica automáticamente a un hospital”, detalla la metodología.

Hospitales más seguros en Nueva York

En el estado de Nueva York, 12 hospitales lograron entrar en el ranking, muchos de ellos ubicados en el área metropolitana. Estos centros destacan por su capacidad para ofrecer atención médica con menores tasas de complicaciones.

Entre los hospitales reconocidos se encuentran:

* Mount Sinai West

* Montefiore Mount Vernon Hospital

* North Shore University Hospital

* Long Island Jewish Medical Center

* Mount Sinai South Nassau

* Glen Cove Hospital

* White Plains Hospital

* Plainview Hospital

* Huntington Hospital

* Mather Hospital

* Long Island Community Hospital

Estos hospitales fueron evaluados con base en su desempeño frente a expectativas estadísticas ajustadas por el perfil de los pacientes, lo que permite comparaciones más precisas entre instituciones.

Hospitales más seguros en Nueva Jersey

Por su parte, Nueva Jersey logró posicionar a 14 hospitales en el listado, reflejando un sólido desempeño en seguridad hospitalaria en todo el estado.

Los centros reconocidos incluyen:

* Holy Name Medical Center

* Englewood Hospital

* St. Mary’s General Hospital

* St. Joseph’s University Medical Center

* Chilton Medical Center

* Bayshore Medical Center

* Riverview Medical Center

* Saint Peter’s University Hospital

* Jersey Shore University Medical Center

* Penn Medicine Princeton Medical Center

* Ocean University Medical Center

* St. Luke’s Hospital-Warren Campus

* Southern Ocean Medical Center

Estos hospitales no solo cumplen con estándares clínicos rigurosos, sino que también reportan datos suficientes y consistentes para ser evaluados bajo los criterios del ranking.

Cómo se determina qué hospital es más seguro

La metodología de Healthgrades combina análisis estadístico avanzado con ajustes por complejidad de pacientes. Cada hospital recibe un puntaje basado en la diferencia entre eventos reales y eventos esperados.

“Se calcula un z-score para cada indicador de seguridad, lo que permite determinar si el desempeño del hospital es mejor, igual o peor de lo esperado”, explica el reporte.

Posteriormente, se genera una puntuación compuesta que integra los 12 indicadores principales (excluyendo el evento “nunca debería ocurrir”), ponderados según el volumen de pacientes atendidos.

Solo los hospitales que se ubican en el 10% superior a nivel nacional reciben el reconocimiento.

Estados con más hospitales destacados

El informe también revela diferencias importantes entre estados. Texas, Florida, California, Ohio y Pensilvania lideran la lista con el mayor número de hospitales reconocidos.

En contraste, varios estados no lograron incluir ningún hospital en el ranking de 2026, entre ellos Alabama, Alaska, Delaware, Iowa, Maine, Dakota del Norte, Vermont, Washington, West Virginia y Wyoming, además del Distrito de Columbia.

Para los pacientes, estos resultados pueden ser una guía útil al momento de elegir dónde recibir atención médica, especialmente en procedimientos complejos o cirugías.

Sin embargo, Healthgrades advierte que este ranking no debe ser el único factor a considerar.

“Aunque estos análisis son valiosos para identificar hospitales con mejor desempeño, no deben utilizarse de forma aislada para determinar la calidad total de la atención”, aclara la organización.

Factores como la especialidad médica, la experiencia del personal, la ubicación y las necesidades específicas del paciente también juegan un papel fundamental.

“Estos hospitales están estableciendo el estándar de lo que significa brindar atención segura en EE.UU.”, concluye el informe.

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