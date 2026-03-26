Protestas “No Kings” crecen en EE.UU.: millones se preparan para una jornada histórica contra Trump

La tensión política en Estados Unidos alcanza un nuevo punto de ebullición. Este jueves 26 de marzo, líderes nacionales y organizadores de la coalición No Kings ofrecieron una conferencia virtual para anticipar lo que describen como una movilización sin precedentes: una jornada de protestas simultáneas en los 50 estados y múltiples países, programada para este sábado.

Con más de 3,100 eventos confirmados y millones de personas esperadas en las calles, los organizadores aseguran que esta podría convertirse en una de las mayores manifestaciones pacíficas en un solo día en la historia del país.

La convocatoria surge en medio de un clima de creciente descontento hacia el gobierno del presidente Donald Trump, al que acusan de abuso de poder, políticas migratorias agresivas y de involucrar al país en un conflicto internacional sin autorización del Congreso.

Una movilización masiva con antecedentes históricos

El movimiento No Kings no es nuevo, pero su crecimiento ha sido exponencial. Según los organizadores, en su primera jornada de acción, realizada en junio del año pasado, más de 5 millones de personas participaron en más de 2,100 eventos.

Meses después, en octubre, la cifra aumentó a más de 7 millones de manifestantes en al menos 2,700 protestas.

Ahora, con una red aún más amplia de activistas, sindicatos, organizaciones civiles y comunidades locales, la coalición espera superar esas cifras.

“Estamos viendo un movimiento que no solo crece en tamaño, sino también en diversidad geográfica”, explicó Leah Greenberg, directora de la organización Indivisible. “Dos tercios de los participantes provienen de zonas fuera de grandes ciudades, lo que demuestra que el descontento es nacional, no solo urbano”.

Las principales demandas: guerra, migración y economía

Durante la conferencia, diversos líderes delinearon las principales preocupaciones que impulsan esta movilización.

Uno de los ejes centrales es el rechazo a lo que califican como una “guerra ilegal” en Medio Oriente. Naveed Shah, veterano del Ejército y director político de Common Defense, aseguró que el conflicto actual recuerda a la guerra de Irak.

“Ya hay 13 soldados estadounidenses muertos, más de 140 heridos y miles de civiles afectados en apenas 4 semanas”, afirmó. “No hay estrategia de salida ni autorización del Congreso”.

El costo económico también es un punto crítico. Según Shah, el conflicto estaría costando más de $1,000 millones de dólares diarios, mientras que la Casa Blanca solicita $200,000 millones adicionales.

Para los organizadores, estos recursos deberían destinarse a necesidades internas como salud, educación y vivienda.

Críticas a ICE y al clima migratorio

Otro de los temas más recurrentes fue la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al que acusan de generar miedo en comunidades inmigrantes.

Edwin Torres, líder de una red de defensa migrante en Minnesota, describió una realidad marcada por el temor constante.

“Hay familias que viven con miedo de salir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela”, dijo. “Este no es un sistema de seguridad, es un sistema de intimidación”.

Los organizadores también denunciaron la presencia de agentes en aeropuertos y comunidades, lo que consideran una escalada en las políticas de control migratorio.

Derechos civiles y democracia en el centro del debate

La defensa de los derechos civiles es otro pilar del movimiento. Deirdre Schifeling, representante de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), destacó que la protesta pacífica es un derecho fundamental.

“El acto más patriótico que podemos hacer es ejercer nuestras libertades”, afirmó. “No aceptamos un país donde agentes sin identificación detienen personas o donde el poder ejecutivo actúa sin límites”.

Las críticas también apuntan a intentos de restringir el derecho al voto, eliminar la ciudadanía por nacimiento y utilizar instituciones gubernamentales con fines políticos.

Para los organizadores, estas acciones representan una amenaza directa a la democracia estadounidense.

Un movimiento transversal: de zonas rurales a suburbios

Uno de los aspectos más destacados de esta movilización es su alcance territorial. A diferencia de otras protestas recientes, No Kings ha logrado penetrar en estados tradicionalmente conservadores.

Según datos compartidos durante la conferencia, cerca del 50% de los eventos se realizan en estados republicanos o zonas consideradas “clave” en elecciones.

“Estamos viendo protestas en lugares como Idaho, Wyoming o Dakota del Sur”, señaló Greenberg. “Esto indica que el malestar trasciende ideologías”.

Además, se ha registrado un aumento significativo en la participación en suburbios, considerados decisivos en procesos electorales.

Aunque algunos críticos han señalado que la mayoría de los participantes son mayores de 50 años, los organizadores rechazan esta percepción.

Sarah Parker, coordinadora nacional del movimiento 50501, aseguró que hay una fuerte presencia de jóvenes, incluidos estudiantes universitarios.

“Este movimiento está impulsado por personas de todas las edades”, dijo. “Desde adolescentes hasta adultos mayores, todos comparten la misma preocupación por el futuro del país”.

Más allá de la protesta, los líderes enfatizan la importancia de la organización local como motor de cambio.

Entre las estrategias mencionadas se encuentran capacitaciones comunitarias, redes de apoyo mutuo y programas de vigilancia ciudadana frente a operativos migratorios.

Los distintos representantes de las organizaciones que encabezan este movimiento instan a la unidad nacional para lograr alzar la voz de manera pacífica y luchar por sus derechos. (Foto: Jose Luis Magana/AP)

Dónde y cuándo serán las principales protestas

En la costa este, varias de las movilizaciones más grandes ya tienen horarios definidos. En Nueva York, la protesta principal comenzará a las 2:00 p.m. (ET) en Manhattan, mientras que en Filadelfia arrancará al mediodía frente al City Hall. También se han confirmado eventos en estados clave como Nueva Jersey, Pensilvania, Virginia, Maryland y Delaware, con decenas de concentraciones adicionales distribuidas en cada territorio.

Para facilitar la participación, los organizadores recomiendan utilizar el mapa interactivo disponible en plataformas como Mobilize o en el sitio oficial del movimiento, donde los usuarios pueden ingresar su código postal y encontrar la protesta más cercana a su ubicación.

Preparativos ante posibles tensiones

Ante la posibilidad de confrontaciones o presencia de autoridades migratorias durante las protestas, organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han intensificado los talleres de “Conozca sus derechos”.

Estos programas buscan que los participantes entiendan sus garantías legales y sepan cómo actuar ante posibles detenciones o interacciones con agentes.

“Queremos que la gente se sienta segura y preparada”, explicó Schifeling. “El objetivo es mantener manifestaciones pacíficas y disciplinadas”.

Un mensaje global: “No Kings”

Aunque el foco principal está en EE.UU., la jornada también tendrá alcance internacional. Se han confirmado eventos en varios continentes, lo que refuerza el carácter global del movimiento.

El mensaje central es claro: rechazo a lo que consideran tendencias autoritarias y defensa de un sistema democrático basado en la participación ciudadana.

“Esto no es solo una protesta, es un movimiento”, afirmó uno de los organizadores. “Estamos diciendo que el poder pertenece al pueblo, no a un individuo”.

Para muchos analistas, la magnitud de esta movilización podría marcar un antes y un después en el panorama político estadounidense.

La combinación de factores (crisis económica, tensiones internacionales, políticas migratorias y preocupaciones democráticas) ha creado un escenario propicio para una protesta masiva.

Los organizadores insisten en que el objetivo no es solo un día de acción, sino el inicio de una fase más intensa de participación ciudadana.

“Esto no termina el sábado”, advirtió Greenberg. “Es el comienzo de una nueva etapa de organización y presión social”.

Expectativa ante una jornada histórica

Con millones de personas preparándose para salir a las calles, el país se enfrenta a una de las movilizaciones más grandes de su historia reciente.

Las autoridades aún no han detallado cómo responderán ante la magnitud del evento, mientras que los organizadores reiteran su compromiso con la no violencia.

Lo que sí parece claro es que el movimiento No Kings ha logrado consolidarse como una de las principales expresiones de descontento social en el país.

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