Trump sigue apostando a su política arancelaria pese a advertencias de recesión

Nueva York – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que los resultados de su plan arancelario se verán a largo plazo.

En una entrevista con “Meet the Press” por NBC News con motivo de sus primeros 100 días en el poder, el republicano defendió su política impositiva, a pesar de que economistas y otros expertos anticipan una recesión debido a la inestabilidad del mercado a raíz de las acciones tomadas en esa dirección.

“Algunas personas en Wall Street han expresado preocupación sobre la posibilidad de que una recesión sigue aumentando, y quiero saber que usted piensa sobre eso”, preguntó Kristen Welker.

“¿Usted se siente cómodo de que el país potencialmente caiga en una recesión por un periodo de tiempo si es capaz de cumplir sus metas a largo plazo?”, continuó la periodista.

“Bueno, sabes, tú dices: ‘Algunos en Wall Street dicen…’ , bueno, te diré algo más, algunos en Wall Street dicen que vamos a tener la mejor economía de la historia. ¿Por qué no hablas de ellos?”, replicó Trump a Welker durante el encuentro en su mansión en Mar-a-Lago, Florida.

“Mucha gente en Wall Street dice que esta será la mayor ganancia inesperada de la historia”, añadió el presidente estadounidense.

“¿Esta bien a corto plazo estar en recesión?”, indagó Welker.

Trump contestó: “Sí, mira, todo está bien…Lo que yo dije es que esto es un periodo de transición. Yo creo que vamos a hacerlo fantásticamente”.

El segmento forma parte de una promoción de la entrevista que será transmitida en su totalidad mañana, domingo.

Welker, quien entrevistó a Trump en diciembre del año pasado en su primer intercambio con un medio tras haber ganado las elecciones, también abordó el tema migratorio como parte del más reciente encuentro.

Meet the Press se transmite cada domingo a las 10:30 a.m. ET.

¿Qué busca Trump con su política arancelaria?

Parte del fin detrás de la política de aranceles de Trump es que para evitar tener que pagarlos, más empresas trasladen sus operaciones a EE.UU., lo que se traduciría en más empleos y desarrollo económico en el país.

Sin embargo, la apuesta de Trump es arriesgada y el anuncio de la imposición de los aranceles ha hecho que los mercados bursátiles mundiales se desplomen.

Luego que Trump notificó sobre los aranceles específicos por país, el 9 de abril, los dejó sin efecto por un periodo de 90 días, pero manteniendo el gravamen general de 10% a todos.

Desde ese momento, el presidente y su equipo han estado en conversaciones con representantes de distintos países, y, en algunos casos, han dejado sin efecto algunos de los aranceles.

China, socio comercial al que EE.UU. le impuso el aumento más considerable o de 145%, dijo este viernes que está evaluando una oferta de negociación. Sin embargo, representantes gubernamentales le pidieron a Washington que retire los aranceles impuestos el mes pasado para avanzar en la discusión. De paso, las autoridades chinas negaron haber iniciado conversaciones con la Casa Blanca.

En el caso de Canadá, Trump se reunirá el próximo martes con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la Casa Blanca para discutir el asunto.

Tras haber ganado el lunes las elecciones, Carney dijo que espera tener una reunión difícil pero constructiva con el presidente estadounidense.

“Nuestro enfoque será tanto en las presiones comerciales inmediatas y la futura más amplia relación económica y de seguridad entre nuestras dos naciones soberanas. Luchares por obtener el mejor acuerdo para Canadá. Nos tomaremos todo el tiempo que sea necesario para hacerlo”, declaró Carney en conferencia de prensa.

Este viernes, General Motors (GM) anunció que reducirá su producción de vehículos en Canadá a consecuencia de los aranceles impuestos por la Administración Trump.

Por otro lado, Trump firmó esta semana un decreto para reducir el impacto económico de los aranceles “superpuestos” sobre los fabricantes de automóviles.

Lo anterior significa que la tarifa del 25% para un vehículo importado no se sumará al 25% aplicado al acero o al aluminio, de acuerdo con un funcionario del Departamento de Comercio.

Trump también firmó un decreto para evitar la acumulación de aranceles sobre un mismo producto, lo que afecta principalmente a ciertos productos canadienses y mexicanos, así como las importaciones de derivados del aluminio y del acero, reportó la agencia Efe.

