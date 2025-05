‘Canelo’ Álvarez molesto tras su victoria ante William Scull: “No vino a pelear, fue aburrido”

Tras consagrarse como campeón indiscutido en las 168 libras de la FIB, Saúl ‘Canelo’ Álvarez se mostró molesto por su combate ante William Scull. El mexicano criticó al cubano por ofrecer un pleito aburrido y extremadamente defensivo.

Álvarez consiguió la victoria por decisión unánime con parciales de 115-113, 116-112 y 119-109 tras 12 asaltos en los que dominó ‘El Indomable’, ya que bailó, se movió y se le escapó durante los 36 minutos de combate.

Al término de la pelea, un ‘Canelo’ bastante frustrado compartió la opinión de los fans y calificó la pelea como aburrida. Asimismo, señaló a Scull por su rácana estrategia.

“Scull no vino a pelear hoy”, dijo ‘Canelo’ al término del pleito con un tono de molestia ante lo que fue un baile y persecución. Ambos jugaron al gato y al ratón por 36 minutos.

“Le dije que así no va a ganar peleas. Así no se ganan peleas, corriendo y haciendo ese tipo de cosas. Se disculpó y me dijo que era la primera vez que estaba aquí, quería hacer una buena pelea y estaba nervioso”, reveló Álvarez sobre su diálogo con Scull.

“No me gusta pelear este tipo de peleas (…) ellos (peleadores) vienen solo para sobrevivir hasta el 12do asalto (…) para mí fue una pelea aburrida. Odio ese tipo de peleadores (…) está bien. Ganamos. Somos dos veces campeones indiscutibles”, sentenció para TV Azteca en las únicas declaraciones que dio hasta el momento, pues el tapatío suspendió la conferencia de prensa posterior al pleito.

¡No se prestó! 😐



Canelo mostró su disgusto con la actitud de Scull sobre el ring. #CaneloXAzteca #BoxAzteca🥊 pic.twitter.com/uSP35iYy1K — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 4, 2025

Hasta el réferi se aburrió con la pelea

De acuerdo con CompuBox, ‘Canelo’ lanzó 152 golpes y Scull 293 para un total de 445 entre ambos. Se trata de uno de los registros más bajos los últimos años. Básicamente, Scull se movió, bailó y esquivó al mexicano durante los 12 asaltos.

En el noveno round, el réferi Kieran McCann se acercó a pedirle a ambos púgiles que ofrecieran más acción ante la inapetente cartelera estelar que estaban ofreciendo. “Díselo a él (Scull)”, respondió ‘Canelo’.

El referí le fue a decir al Canelo qué quiere ver más acción



🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣pic.twitter.com/8BWMbqX12W — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ ™☄️ (@El_Hincha12) May 4, 2025

‘Canelo’ logró su victoria número 63, pero sigue resistente ante el KO. Desde 2021 no gana por la vía rápida el mexicano, que ahora se enfrentará en septiembre a Terence Crawford. Por su parte, William Scull suma la primera derrota de su carrera. 23 victorias y una caída para el cubano que ha logrado nueve nocauts.



