Trump no ha pensado “ni un poquito” remover a Pete Hegseth del Departamento de Defensa

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que no ha pensado “ni un poquito” en destituir a Pete Hegseth, su polémico asesor en el Departamento de Defensa, a pesar de las crecientes críticas por sus posturas sobre seguridad nacional e inmigración.

“No. Ni un poquito. No. Pete va a ser genial”, expresó el mandatario republicano durante una entrevista con Meet the Press de NBC, grabada el viernes en Mar-a-Lago y transmitida este domingo, en la que destacó que su funcionario está totalmente “a salvo”.

Trump también negó que el nombramiento de Mike Waltz como embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas haya sido una forma de sanción, luego de que el asesor de seguridad nacional incluyera accidentalmente a un periodista en un grupo de Signal.

Según, la decisión se basa únicamente en la confianza que tiene en la capacidad de Waltz para desempeñar bien el nuevo cargo.

“Creo que hará un excelente trabajo en esa posición”, afirmó Trump, quien también explicó que Marco Rubio asumirá temporalmente las funciones de Waltz en seguridad nacional.

“Marco tiene muchas responsabilidades y no podrá encargarse de eso por mucho tiempo. Vamos a designar a otra persona para ese puesto”, dijo.

Respecto a si el asesor Stephen Miller podría ocupar ese puesto, Trump lo descartó, al considerar que su actual función tiene mayor peso. “Me encantaría verlo en ese rol, pero sería una degradación. Para mí, Stephen ya está en una posición superior”, dijo.

¿Los no ciudadanos tienen derecho al debido proceso?

Donald Trump evitó asimismo comprometerse con uno de los principios constitucionales más fundamentales: el derecho al debido proceso.

Al ser consultado si tanto ciudadanos como no ciudadanos merecen esa protección, el presidente respondió, reseñó la agencia de noticias AP: “No lo sé. No soy abogado. No lo sé”.

El comentario llega tras la controversia por la deportación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño residente en Maryland expulsado del país y encarcelado en El Salvador pese a una orden de la Corte Suprema que obliga al gobierno estadounidense a facilitar su regreso.

Trump ha señalado que Ábrego García pertenece a una pandilla violenta, y ha usado el caso para reforzar su retórica contra la inmigración ilegal.

“Me eligieron para sacarlos de aquí, y los tribunales me impiden hacerlo”, declaró el mandatario, quien acusó al sistema judicial de obstaculizar su agenda.

Trump afirmó que sus abogados “seguirán lo que diga la Corte Suprema”, pero insistió en que está enfocado en deportar a “algunas de las peores y más peligrosas personas de la Tierra”.

La entrevista también abordó otros temas, como su visión de Canadá como potencial “estado 51” —una idea que minimizó— y su negativa a considerar un tercer mandato. El encuentro se dio cuando su segundo mandato supera los 100 días y su respaldo popular enfrenta una leve caída, según una encuesta reciente del AP-NORC.

Aun así, Trump aseguró que no se apartará de sus prioridades: “Esto es exactamente lo que votó la gente”.

