Courteney Cox presume un talento oculto que sorprendió a sus fans

La actriz Courteney Cox, quien interpret贸 a la inolvidable Monica Geller en la serie 鈥淔riends鈥, dej贸 boquiabiertos a sus seguidores de Instagram al mostrar un talento oculto que nadie esperaba.

鈥淐alentando para Stagecoach鈥, escribi贸 en la descripci贸n del posteo, haciendo referencia al festival de m煤sica que se celebr贸 hace poco en California. Pero m谩s all谩 del contexto, el video dej贸 a sus m谩s de 15 millones de seguidores sorprendidos por su habilidad para tocar la bater铆a.

Con la energ铆a de alguien que no deja que los 60 a帽os la frenen, Courteney aparece tocando la bater铆a al ritmo del tema 鈥淏lack in Back鈥, de AC/DC. Mientras la canci贸n de la banda australiana sonaba de fondo, la actriz golpea los platillos como toda una rockstar.

Como era de esperarse, los likes no tardaron en llenar la publicaci贸n, al igual que los comentarios de sus fan谩ticos, quienes no pod铆an creer lo que escuchaban.

鈥淓s como si fueras buena en todo lo que haces. 隆Estoy sin palabras! Esta canci贸n es fuego, por cierto”; 鈥淎C/DC? Me gusta m谩s AC/CC!!鈥; 鈥溌uen trabajo! 隆Inspira a los ni帽os! 隆La m煤sica es demasiado importante鈥 y 鈥淗ey Monica, 隆deber铆as formar una banda con Phoebe Buffay!鈥, fueron los m谩s destacados.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Courteney saca a relucir sus dotes musicales. Durante la emblem谩tica serie, su personaje Monica toc贸 en varias oportunidades el piano.

De hecho, en 2021 comparti贸 un video en su red social en la que enton贸 鈥淚鈥檒l Be There for You鈥, tema de la banda sonora de 鈥楩riends’, que pertenece a la banda estadounidense de rock The Rembrandts.

En la filmaci贸n estaba junto a su amigo y m煤sico Joel Taylor, quien la acompa帽贸 tocando la guitarra. Al finalizar, se escuch贸 lo que muchos seguidores interpretaron como la voz de Matthew Perry, el actor que se puso en la piel de Chandler Bing y que fue encontrado muerto en su casa de Los 脕ngeles el 28 de octubre de 2023.

Y por si todo esto fuera poco, la bio de Cox en Instagram no deja lugar a dudas: 鈥淭oqu茅 el piano con Elton John鈥. No es una frase simb贸lica ni una met谩fora. Literalmente lo hizo. En un video que se volvi贸 viral hace unos a帽os, aparece tocando el piano junto a Elton John, Ed Sheeran y Brandi Carlile, interpretando nada m谩s y nada menos que 鈥淭iny Dancer鈥.

