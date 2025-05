Jennifer López quiso mejorar su relación con Dios tras separarse de Ben Affleck

La cantante y actriz Jennifer López se está preparando para hacer su primera gira mundial en seis años. El tour tiene como nombre ‘Up All Night: Live in 2025’ y significa mucho para ella. Hasta el momento la gira incluye 17 presentaciones.

López comenzará la gira el 4 de julio en Sharm el-Sheij, Egipto, y continuará por España, Hungría, Italia, Polonia, Rumanía, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán y Turquía. Entre los 17 shows, siete será en España.

Es por eso, que hace poco dio una entrevista a ‘El País’, uno de los medios más importantes de España. La cantante y actriz recibió a la periodista en su hogar, aunque no queda claro si fue en la propiedad que compartió con Ben Affleck en Beverly Hills o si fue en su nueva residencia en Hidden Hills, por la que pagó $20 millones de dólares.

López confesó en la entrevista que para ella el 2024 fue muy difícil, en parte por el fin de su matrimonio con Ben Affleck, a quien en varias ocasiones ha llamado “el amor de mi vida”. Hay que recordar que el año pasado López también tuvo que cancelar su gira ‘This Is Me… Live’, en ese momento dijo: “Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Les prometo que te les compensaré y estaremos todos juntos de nuevo. Los quiero tantísimo a todos. Hasta la próxima vez”.

En la entrevista con ‘El País’, contó: “El año pasado fue muy duro. Pasaron cosas inesperadas, así que leí muchos libros, hice mucha introspección, medité, recé mucho”. También explicó que se puso como objetivo mejorar mi relación con Dios y hacer más sólida la relación con sus hijos.

Actualmente, López está ensayando para el concierto y se dice que lo que está haciendo en un lugar muy cerca de su hogar.

