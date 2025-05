Georgina Rodríguez acapara miradas con su vestido en la MET Gala 2025

Como cada primer lunes de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se llenó de flashes, alfombra azul y estilismos de infarto para celebrar la MET Gala, conocida como los Oscar de la moda. Pero este 2025, entre tantas celebridades, Georgina Rodríguez hizo su debut en esta exclusiva noche y, como era de esperarse, lo realizó en grande, acaparando miradas con un modelito de infarto.

Con el tema de este año “Superfine: Tailoring Black Style”, como telón de fondo, la pareja de Cristiano Ronaldo apostó por un look que gritaba sensualidad en cada costura.

Georgina se enfundó en un slip dress lencero firmado por Demna Gvasalia para Vetements, un diseño que más que vestido parecía una caricia convertida en moda. Con tirantes espagueti, encaje bordado al tono en el escote en pico, cintura, y una atrevida abertura lateral, la silueta de noche tenía todo para dejar huella, y vaya que lo logró.

Pero eso no fue todo. Lo que elevó el look a nivel gala fue una larga cola lateral con encaje, misma que Georgina no dudó en lucir con toda la actitud ante las cámaras, donde cientos de fotógrafos se pelearon por capturar su paso en la alfombra azul floreada.

Georgina Rodríguez lució un vestido sensual y elegante. Crédito: Evan Agostini/Invision | AP

Para rematar el outfit, la socialité optó por unos zapatos de charol a tono, con un tacón de vértigo que no cualquiera domina. Pero si alguien sabe cómo moverse con gracia y seguridad, esa es Georgina.

El wet look de su cabello, con raya a un lado, aportó frescura y sofisticación, en contraste perfecto con el dramatismo del vestido. Y el maquillaje, natural pero luminoso, vino de la mano de Charlotte Tilbury, firma de la que es embajadora y que supo resaltar su belleza sin robarle protagonismo a la prenda.

Por supuesto que Georgina no escatimó en joyas. Lució una gargantilla de brillantes con un imponente diamante amarillo en el centro, acompañada de anillos deslumbrantes también de diamantes.

De esta manera, con paso firme, mirada segura y un estilismo que combinó lo clásico con lo osado, Georgina Rodríguez debutó con una entrada triunfal en la MET Gala 2025.

Georgina Rodríguez combinó lo clásico con lo osado. Crédito: Evan Agostini/Invision | AP

