Quiénes recibirán pago directo de $500 dólares

Miles de residentes en Estados Unidos están por recibir un alivio financiero inesperado. Se trata de un pago único de aproximadamente $500, que será enviado automáticamente, sin que los beneficiarios deban llenar formularios o realizar trámites adicionales.

Este desembolso forma parte del programa Palmetto Payback, una iniciativa del estado de Carolina del Sur destinada a devolver fondos olvidados a sus residentes.

Los beneficiarios olvidaron su dinero en forma de propiedades no reclamadas, como cuentas bancarias inactivas, cheques no cobrados, depósitos de servicios públicos y otros fondos que las empresas no pudieron devolver a sus dueños.

Estos fondos fueron transferidos al programa Palmetto Payback del Estado de Carolina del Sur, que ahora los está devolviendo automáticamente a los residentes sin necesidad de que presenten una solicitud.

El fondo total asignado alcanza los $950 millones, y más de 3,800 cheques están programados para ser enviados en esta primera ronda.

Aquellos que hayan recibido una carta notificando que podrían tener dinero pendiente por cobrar, solo deben esperar el cheque, el cual llegará en un plazo de seis semanas.

Eso sí, si han cambiado de domicilio, deben comunicarse con las autoridades locales para actualizar su dirección.

El tesorero estatal, Curtis Loftis, explicó que el objetivo del programa es facilitar el proceso para que las personas recuperen su dinero:

“Queremos que sea más fácil para los habitantes de Carolina del Sur recuperar los fondos que han olvidado, poniendo el dinero directamente en sus manos”.

A diferencia de otros programas de reembolso, no es necesario haber presentado declaraciones de impuestos para ser elegible.

De hecho, se estima que uno de cada siete residentes del estado tiene propiedad no reclamada que podría ser devuelta.

En otros estados, también se han implementado planes similares.

En Georgia, por ejemplo, se está distribuyendo un reembolso proveniente de un fondo de $1,000 millones.

En este caso, los contribuyentes debieron haber presentado su declaración de impuestos antes del 1 de mayo para poder recibir el pago.



Los montos varían según el estatus civil del solicitante:

–$500 para parejas casadas

-$375 para jefes de familia

-$250 para contribuyentes solteros

Esta es la tercera ocasión en que Georgia emite este tipo de pagos, con el propósito de ayudar a sus ciudadanos a sobrellevar el impacto del alto costo de alimentos y gasolina.

Según estimaciones, el 75% de los pagos se realizará vía depósito directo.

Sigue leyendo:

– Aún puedes cobrar cheque de estímulo de $1,400 de la pandemia

– Quiénes recibirán un reembolso ‘especial’ único de hasta $500 del IRS

– Se acaba tiempo para reclamar cheque de estímulo de $1,500