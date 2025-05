Shakira tuvo que llegar en autobús a la MET Gala debido a su imponente vestido

La cantante colombiana Shakira fue una de las artistas que destacó en la MET Gala 2025. La artista se lució en su segunda aparición en el magno evento de la moda donde lució un imponente vestido rosa del diseñador nepalí estadounidense Prabal Gurung. Su vestido fue tan imponente que la artista tuvo que tomar medidas un tanto extremas para poder llegar con su gran look al evento.

El vestido que lució Shakira se caracterizaba por las grandes dimensiones de la cola, que constaba de capas en las caderas y se extendía una amplia cola de varios metros. A través de sus historias de Instagram la cantante compartió la particular forma en la que tuvo que movilizarse hasta la MET Gala para no arruinar su look.

Aunque podría esperarse que una artista de la talla internacional de Shakira llegue a un evento tan prestigioso como la MET Gala en una limusina, en realidad la barranquillera llegó en un autobús.

A través de sus historias de Instagram Shakira compartió con sus seguidores un video en el que se la ve viajando de pie en el bus con dirección a la MET Gala. El objetivo era que la artista viajara en un vehículo lo suficientemente grande para que no se arruinara el pomposo vestido que lució.

“Estoy literalmente aquí en un bus de pie, me voy a la Met Gala en un bus”, dijo la cantantes mientras viajaba con el diseñador Prabal Gurung y varios colaboradores en el vehículo.

Shakira asistió pos segunda vez a la MET Gala 2025. Crédito: Evan Agostini | AP

Con el sentido del humor que la caracteriza, Shakira lanzó una advertencia para su aparición de próximo año en la MET Gala. “El próximo año si me invitan, me pongo una minifalda ya lo decidí”, agregó.

Luego, a su llegada al evento, la artista tuvo que ser auxiliada para poder descender del vehículo y cuando ya se encontraba en la alfombra roja varias personas apoyaron a la artista para extender la larga cola por todo el espacio y poder lucir al máximo su vestido.

Shakira lució un vestido con corte sirena y escote corazón con transparencias a los costados. El gran atractivo del vestido fue la larga cola que acompañó al vestido. La colombiana dio mucho de qué hablar con su atuendo, aunque muchos coinciden en que si bien es hermoso, su look no se ajustó al dress code de la MET Gala.

Shakira hizo su segunda aparición en la MET Gala pocos días antes de iniciar su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ por Estados Unidos. El próximo 13 de mayo la artista arrancará su tour en Charlotte y continuará recorriendo varias ciudades de Norteamérica.

