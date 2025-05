¿Luca Onestini hizo trampa en la prueba del líder, en La Casa de los Famosos All-Stars?

Durante la dinámica de la prueba del líder, llevada a cabo el 6 de mayo, “La Jefa” de La Casa de los Famosos All-Stars fue clara con dos instrucciones: los participantes no se podían impulsar; de hacerlo, debían volver a empezar; y la segunda: si el carrito se salía del carril, éste debía bajarse y acomodarlo para continuar con la prueba.

Según “La Jefa”, tanto Caramelo como Manelyk cometieron el error de impulsarse y, al llamarles la atención, los instó a volver a empezar el recorrido. ¡Nunca los dejó continuar con la prueba, sólo con la advertencia! A Luca le permitió no sólo impulsarse, sino que no le permitió seguir adelante y avanzar en la prueba. Y en el momento en el que su carril se descarrió, no lo hizo detenerse para enderezarlo.

¿Trampa? El público del 24/7 y de los que siguen el reality gritan que sí hubo trampa en dicho juego. Otros justifican que la que debía de sancionar a Luca no lo hizo y que por lo tanto el debía seguir en su propio juego.

A estas horas se han viralizado videos de la prueba en donde exponen a Luca haciendo trampa y en donde “La Jefa” no le dice nada. Se han expuesto videos de conversaciones en donde el italiano admite haber hecho trampa y se ríe al respecto con Paulo Quevedo y Rosa Caiafa. Se ha viralizado un video en donde Sergio Mayer, panelista del show, asegura que Caramelo nunca se impulsó durante la prueba del líder.

El público de La Casa de los Famosos All-Stars está cansado y hastiado de lo que sucede con cada una de las pruebas que la producción organiza, porque muchas, en su gran mayoría, parecen destinadas a favorecer solo a los habitantes del cuarto fuego. Desde hace mucho tiempo, habitantes como Rey Grupero y Niurka Marcos ya no participan con interés o con emoción en las mismas, porque de alguna manera parecen percibir que no hay nada que puedan hacer para ganar.

Tristemente, el reality, para muchos televidentes, ha dejado de ser atractivo y siguen activos con el mismo solo porque quieren apoyar como puedan a sus favoritos rumbo a la final, pero incluso lo hacen temiendo lo peor porque han dejado de confiar en el proceso.

Los comentarios del público van cargados ahora de mucho resentimiento en contra del programa y de “La Jefa”, buscando incluso respaldo en los lives que realizan algunos panelistas que suelen ser más objetivos dentro del reality, como son Samira Jalil, Sergio Mayer y Natalia Alcocer.

“No y Luca admitió que su tabla se salía de las ruedas, por eso corría más rápido”, escribió una seguidora en IG. Y como ella, muchas más así: “Entre las trampas y Aleska en las galas, ya @telemundorealities @lacasadelosfamosostlmd me perdieron como televidente. Para qué perder el tiempo. Estaré pendiente de a quién nominan y voto. “Pero ya dejaré de ver las galas”, “Eso era de Caramelo, él lo estaba haciendo muy bien, pero la jefa, como siempre, haciendo trampa”, “¡Esa producción me tiene harta con tanta trampa!”.

