Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 9 al 12 de mayo

Festival gospel McDonald’s en Lehman Center

Con la participación de artistas como Shirley Caesar, Dorinda Clark Cole y Karen Clark Sheard, este viernes 9 de mayo desde las 8 p.m. se cumplirá el festivalde música gospel McDonald’s patrocinado por Goya. El productor y director tres veces ganador del premio Emmy, A. Curtis Farrow, lo ha vuelto a hacer, reuniendo el mejor talento de la música gospel para una producción espiritual y edificante en el cual se celebrará el 42 aniversario del evento. Lehman Center for the Performing Arts, Inc. cuenta con el apoyo, en parte, de fondos públicos a través del Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York en asociación con el Concejo Municipal de Nueva York y la Delegación de El Bronx. Informes: https://www.lehmancenter.org/events/gospelfest-2025

Juegos en el Bryant Park

¿Buscas la manera perfecta de salir y poner a prueba tus habilidades de juego? Prepárate para tirar los dados o conectar cuatro con una variedad de juegos gratuitos disponibles diariamente en Bryant Park desde abril a octubre. Una amplia selección de juegos de mesa estará disponible en Games Cart (que se encuentra en 40th Street Plaza, frente a Le Carrousel) en los eventos sociales semanales, con juegos como Mah Jongg, Ticket to Ride, Carcassonne, Catan, King of Tokyo y más. ¿Tienes curiosidad por un juego de mesa o quieres probar algo nuevo? Los anfitriones de Bryant Park Games pueden enseñar a los recién llegados cómo jugar una variedad de divertidos juegos de mesa todos los viernes en BOTC/New Games Social. Informes: https://bryantpark.org/calendar/event/board-game-social

A celebrar a la mamá en el Jardín Botánico

Este fin de semana del Día de la Madre, celebre la primavera con las madres, padres y cuidadores especiales de su vida en el Jardín Botánico de Brooklyn (BBG) con una experiencia culinaria rodeada de cerezos en flor, peonías y más. El restaurante exclusivo del Garden, Yellow Magnolia Café, organizará una celebración especial del Día de la Madre, con menús de precio fijo para adultos y niños, que se ofrecerá el sábado 10 y domingo 11 de mayo de 2025, en un entorno inolvidable. Ubicado dentro del Jardín Botánico de Brooklyn, Yellow Magnolia Café está abierto exclusivamente para los visitantes del Jardín. Los ventanales del piso al techo brindan vistas panorámicas del exuberante paisaje del jardín, lo que lo convierte en uno de los lugares más bellos de la ciudad para disfrutar de una comida del Día de la Madre. Informes: https://resy.com/

El viaje de los cuentos de Pura Belpré

Teatro SEA, el principal teatro infantil latino de la nación bajo la dirección

artística del Dr. Manuel A. Morán, anuncia la nueva producción ‘El viaje de los cuentos de Pura Belpré’, una obra bilingüe que celebra el legado de la primera bibliotecaria puertorriqueña

en la ciudad de Nueva York.

Con funciones los sábados a las 3:00 PM, del 10 de mayo al 7 de junio de 2025, este evocador e

interactivo espectáculo familiar da vida a los queridos cuentos populares que Pura Belpré

promovió a través de una dinámica mezcla de títeres, música en vivo y narración de cuentos.

Niños y familias se dejarán encantar por personajes atemporales como Pérez y Martina, Juan

Bobo y Los Tres Reyes Magos, mientras emprenden un viaje mágico por las ricas tradiciones del

folclore puertorriqueño y latinoamericano.

Presentada en español e inglés, esta producción invita a públicos de todos los

orígenes a celebrar la belleza y fortaleza del patrimonio puertorriqueño. El teatro SEA está en The Clemente (107 Suffolk Street, Nueva York).Informes: https://teatrosea.org/

Lincoln Center inmersivo

Una experiencia inmersiva con el mundo digital podrá disfrutar los visitantes al Lincoln Center en el ‘Experimente Archive of Dance’ mientras el espacio al aire libre del Lincoln Center se convierte en un lienzo multidimensional coloreado con espectáculos e imágenes de danza, todo accesible a través de tecnología basada en la web. El evento es gratuito y podrá acceder desde su teléfono inteligente. Desarrollada en 2024, la exhibición de realidad aumentada celebra el 80 aniversario de la División de Danza Jerome Robbins de la Biblioteca Pública de Nueva York. Esta colección curada de los archivos de la División de Danza abarca ocho siglos y tiene representaciones de formas de danza de todo el mundo. Mientras explora el campus descubrirá una muestra emocionante de los tesoros de la danza que se encuentran en la biblioteca, que está abierta al público de forma gratuita durante todo el año con una tarjeta de biblioteca.Informes: https://lincolncenter.org/

Juan Usera en CUNY

Juan Usera y La Tribu del Juey celebran el Caribe en un espectáculo para todas las edades que combina música, danza y narración de cuentos. Caribeando presenta ritmos y bailes tradicionales caribeños como bomba, plena, guaracha, jazz y changüí, incluidas variaciones actuales como bomba-reggaeton, todas las cuales tienen su origen sus orígenes se remontan a África occidental. El evento contará con danzas coreografiadas y danzas tradicionales solistas y en pareja. Las actuaciones, que ofrecen una celebración vibrante de la cultura caribeña y su rico patrimonio artístico, serán este sábado 10 de mayo a las 14:00 horas, en el Centro Hostos para las Artes y la Cultura (El Bronx)

$12 general, $10 senior, $5 jóvenes. Informes hostos.cuny.edu/culturearts/

Festival musical en Carnegie Hall

El sábado 10 de mayo a las 12:00 p.m. y a las 3:00 p. m., artistas dinámicos de todo el mundo se presentan en Zankel Hall como parte de los Conciertos Familiares de Exploradores Musicales, presentaciones interactivas que celebran culturas y tradiciones musicales únicas en todo el mundo.

Las actuaciones presentan folklore georgiano dirigido por Ilusha Tsinadze, son jarocho (el “sonido de Veracruz de México”) con los hermanos Villalobos y música mbira de Zimbabwe con el Dr. Tanyaradzwa Tawengwa. Se ofrecerán actividades gratuitas previas al concierto una hora antes de cada actuación, preparando a los padres, cuidadores y niños para cantar y bailar junto con los artistas.

Miles de estudiantes de jardín de infantes a segundo grado han visitado el Carnegie Hall para cantar y bailar en conciertos llenos de energía. Musical Explorers llega a más de 7,000 estudiantes de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York en las aulas cada año a través de un plan de estudios que enseña canto, escucha y habilidades musicales básicas mientras los niños estudian canciones de estas tradiciones musicales y reflexionan sobre sus propias comunidades. Informes: https://www.carnegiehall.org/