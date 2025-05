Cecilia Galliano critica a reportera por salir con un camarógrafo casado

Cecilia Galliano vuelve a ocupar los titulares de la prensa, pero distante de su presunto vínculo sentimental con Gabriel Soto. Esta vez, los reporteros quisieron saber sobre la posibilidad de que ella estuviese saliendo con un hombre que tiene una relación sentimental, a pesar de todas las veces que ha dicho que prefiere disfrutar de su soltería.

La actriz de origen argentino no se sintió cómoda con este tema y terminó estallando en contra de una reportera debido a que reveló algunos detalles frente al resto de sus compañeros de trabajo, ya que está cansada de que la vean como la amante en un presunto triángulo amoroso que ni siquiera existiría.

La actriz de 43 años no le importó estar frente a una gran cantidad de periodistas y arremetió en contra de una de ellas al decirle: “Esto como arrinconarme algo que, ni siquiera… No me estabas asustando con tus preguntas, porque yo te podría decir algo de tu vida. Yo te podría decir: ‘Tú no eres simpática porque sales con un camarógrafo casado’. ¿Me explico? Eso yo no te lo vengo a decir ¿Eso es ser empática? No”.

Cecilia explicó que no le parece justo que la prensa, de una forma poco amigable, quiera abordar detalles de su vida privada cuando ella también sabe cosas de todos ellos: “Yo soy muy tranquila, soy muy tranquila, pero yo conozco la vida de todos. Ustedes son parte de mí, así como yo soy parte de ustedes. ¿Me explico?“, dijo.

La actriz de raíces argentinas expresó: “Yo tengo grandes amigos en la prensa… no soy la artista que busca el shock porque ustedes me buscan a mí porque me acosté con un casado. No soy eso; entonces, la agresión de hoy no estuvo padre. Ojalá que puedan pasar el mensaje”, dijo.

Cecilia, durante sus declaraciones, mantuvo una postura calmada a pesar de la situación; sin embargo, hizo hincapié en que rechaza que los periodistas se sientan con la autoridad de poder hacer preguntas sobre la vida privada de otros, como si fuese cierto, lo que terminaría generando una gran cantidad de rumores innecesarios sobre cualquier artista.

“Conozco el juego, no quiero jugar cuando tú crees que tienes el poder del micrófono para venir a decirme a mí lo que tengo que hacer“, agregó la artista.

