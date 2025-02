Cecilia Galliano dice que Gabriel Soto es “demasiado tóxico”

Cecilia Galliano ha vuelto a demostrar que no tiene miedo de abordar un tema que ha generado especulación por una supuesta relación con el mexicano Gabriel Soto. Durante un encuentro con los reporteros, ella no dudó en aclarar que no existe ningún vínculo romántico entre ellos y explicó las razones por las que decidió poner fin a lo que alguna vez pareció ser una conexión especial.

La historia entre ambos comenzó durante su participación en la gira teatral de la obra ‘El precio de la fama’, donde compartieron escenario y cautivaron al público mexicano con su química tanto en el escenario como fuera de él. Las presentaciones fueron un éxito rotundo, y los rumores sobre un posible romance no tardaron en surgir.

Galliano, con su característica transparencia, reveló que, aunque hubo un momento de ilusión y cercanía, las cosas no evolucionaron como esperaba. “Siento que era como que demasiado tóxico para mi gusto. Y nada, preferí alejarme”, afirmó a la prensa. Aunque no entró en detalles, dejó claro que fue una decisión consciente y madura el cortar por lo sano para evitar complicaciones.

La artista también reflexionó sobre la importancia de ser sincera consigo misma y con los demás, especialmente en un medio donde las relaciones personales suelen ser objeto de escrutinio público. “Prefiero hablar claro y no dejar cabos sueltos. La vida es demasiado corta para vivir de apariencias“, agregó Galliano, quien ha ganado admiración por su postura firme y auténtica.

Por su parte, Gabriel no ha hecho declaraciones recientes sobre el tema, lo que ha llevado a muchos a especular sobre su silencio. Sin embargo, los seguidores de ambos actores han respaldado a Galliano por su honestidad, destacando que su forma de abordar el tema refleja una gran madurez emocional.

Aunque el presunto romance entre Galliano y Soto quedó en el pasado, ambos continúan enfocados en sus carreras profesionales. Cecilia, en particular, sigue demostrando que no teme hablar claro y defender su verdad, una cualidad que la ha convertido en una figura respetada tanto en el ámbito artístico como en el personal. Su historia con Gabriel, aunque breve, es un recordatorio de que no todas las conexiones están destinadas a perdurar.

