Cecilia Galliano evita hablar de su amistad con Gabriel Soto

Cecilia Galliano recientemente sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y abordó diversos temas. Aunque en varias ocasiones ha dejado claro que jamás tuvo nada sentimental con Gabriel Soto, le volvieron a preguntar por él y no dudó en responder ante la insistencia de la prensa sobre si creía que existió algo entre ellos.

“El narcisista le queda a muchísimos hombres y creo que fui la voz de muchas mujeres. El narcisista ni siquiera lo puse para quien ustedes quieran decir y ya. Y ya el otro (me dice: ‘¿Perdón? ¿Qué están diciendo? (Yo contesté) ‘No sé’, pero no estoy muy tranquila“, dijo y algunos lo interpretaron como una indirecta al mexicano.

La actriz de origen argentino varias veces ha dicho que entre ellos solo existía una amistad de muchos años y parece estar cansada de seguir aclarando que no tuvieron un amorío, escándalo que ocurrió mientras él seguía con Irina Baeva: “No tengo nada que ver (con Gabriel Soto). No es mi pareja, no fue mi relación, no fue en mi año, no me interesa; entonces, ¿no sé cómo quieren que se los diga?”.

Galliano, de 43 años, ha dejado claro que siempre entrega todo en cualquier aspecto de la vida y en su rol con Gabriel siente que no fue la excepción; sin embargo, su manera de expresarse es en pasado lo que podría indicar que ya no se tratarían: “Me considero muy buena amiga y lo sentí hacer en ese momento es lo que tenía que hacer y ya”.

Tras las dudas generadas por sus declaraciones, un reportero le preguntó: “¿Entonces, ya no son amigos?”, pero ella, siendo muy profesional, prefirió no dar una respuesta concreta y solamente sonrió a las cámaras que permanecían en el sitio. Lo que sí dejó claro es que sería capaz de trabajar de nuevo con Soto: “Soy una empleada, yo trabajo, de ahí comen mis hijos”.

Cecilia Galliano sentía “tóxico” a Gabriel Soto

“No me gustan los pleitos, no soy una mujer de pleitos, siempre les he hablado de frente a todos ustedes, y a mis hijos, en principal, que son los únicos que me interesa que sepan. Siento que era como demasiado tóxico para mi gusto“, dijo a los medios en febrero.

