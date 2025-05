David Faitelson acusó a José Ramón Fernández de maltrato físico y psicológico

Durante la noche del pasado miércoles estalló una nueva guerra mediática entre José Ramón Fernández y David Faitelson llevaron sus diferencias a lo personal. Ahora, el conductor de la cadena TUDN acusó al veterano comunicador de ESPN de haberlo maltratado física y psicológicamente.

A través de X, Faitelson volvió a la carga luego de una retahíla de tres post, donde incluso ventiló una supuesta adicción de José Ramón con la cocaína. Este jueves en la tarde, ante el revuelo mediático, el periodista que estuvo en TV Azteca lo acusó de maltratador.

“Fueron más de 30 años de un maltrato emocional, psicológico y hasta físico. Se metió con mi cuerpo, con mi fe, me humilló y aplastó mi autoestima bajo el disfraz del “maestro”, del “jefe”, del aparente “líder”, del “mejor periodista” que ha existido. Ya basta”, escribió.

En este sentido, David también destacó que su manera de defender su honor será atacar y no permitirá ni tolerará ofensas o daños a su reputación.

“Sobre lo sucedido ayer en esta red social, quiero dejar en claro lo siguiente: No permitiré que nadie me ofenda, que nadie lastime mi reputación, mi dignidad y la de mi familia (…) ni una vez más. No lo permitiré. Me atacan, ataco. Punto”, puntualizó.

Origen del conflicto entre David Faitelson y José Ramón Fernández

La relación entre ambos comunicadores no es buena desde que Faitelson se marchó de ESPN a la cadena TUDN. No obstante, el último conflicto inició gracias a la exclusión de Club León del Mundial de Clubes.

Durante un programa en la cadena ESPN,’Joserra’ opinó que la salida del León del Mundial de Clubes obedece a maniobras dentro del fútbol mexicano con el objetivo de cobrar venganza al Grupo Pachuca por no aceptar el fondo de inversión que llegaría a la Liga MX.

En sus declaraciones, Fernández llamó ‘sicario’ profesional en el periodismo. Aunque no dijo el nombre de David, su compañero Sergio Dipp sí. “Hay gente que contrata comentaristas, que parecemos metralleta, ra-ta-ta-ta-ta, bum, ahí dale con todo (…) ¿Qué crees que había en el palomar?, palomas para matar, volaban”, dijo.

“Después de dos viajes a Europa, con todo pagado, con la mujer al lado y en primera clase. ‘Ah, Jesús (Martínez), maravilloso’ Ahora, te mato, te mato, te mato, te mato”, añadió.

Destruye @joserra_espn a @DavidFaitelson_ en un par de minutos ¡Grande entre los grandes José Ramón Fernández! pic.twitter.com/FMCqyNVFNn — @QuePasaEnNL ®️ (@LoQuePasaEnNL) May 7, 2025

Esa opinión desencadenó la guerra mediática entre ambos, en la que Faitelson ventiló supuestos problemas de José Ramón con el consumo de drogas. Su respuesta ha tenido más de siete millones de visualizaciones en menos de 24 horas.



