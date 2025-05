Guillermo Almada confirma que no seguirá con el Pachuca

El director técnico de los Tuzos del Pachuca, Guillermo Almada, afirmó que dejará el mando del equipo una vez finalicen su último partido dentro de la Liguilla del torneo Clausura 2025 de la Liga MX a pesar de lo que ocurra durante cada uno de estos encuentros; esto aunque lleguen a quedar campeones.

Estas declaraciones las realizó el estratega ante los medios de comunicación, quienes le preguntaron sobre su futuro en el equipo al haber logrado llevarlos hasta la Liguilla de esta competencia y con firmes aspiraciones a quedar campeones, aunque no lo tienen sencillo tras el juego de este miércoles ante las Águilas del Club América que finalizó 0-0.

“Es un tema que yo toqué en su momento, se lo comuniqué tanto a Jesús como a Armando, porque ya llevamos un tiempo y no quiero desfocalizar lo importante porque nos vamos a jugar, porque lo importante no soy yo sino la institución”, expresó.

“A pesar de que me queda un año de contrato es una decisión que yo comuniqué por diciembre por distintos motivos, por más que hemos trabajado muy cómodos, tenemos una excelente relación con la solidaridad de club, trabajamos con total libertad”, agregó el entrenador en sus declaraciones.

Para finalizar Guillermo Almada no dio detalles concretos de su decisión para abandonar a los Tuzos del Pachuca tras esta temporada y se mostró unicamente enfocado en poder dar la mejor actuación posible mientras se mantenga en el banquillo.

“En definitiva tomamos esa opción, a pesar de que nos queda un año más de contrato, por distintos motivos que ahora no me quiero explayar porque insisto, lo más importante ahora es lo que vamos a disputar de la Liguilla y no de focalizarnos en lo que es nuestro rival que nos merece toda nuestra mejor atención”, concluyó.

Los Tuzos del Pachuca lograron la clasificación a la Liguilla tras luchar por uno de los puestos de repechaje tras quedar en la octava posición de la tabla de clasificación del torneo Clausura 2025 de la Liga MX con un total de 28 unidades producto de ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

