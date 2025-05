Olvidó un boleto en su camisa y casi pierde 24 millones de dólares de la lotería

Un hombre de 68 años, residente en Nueva Jersey, estuvo a punto de perder una fortuna por un simple descuido.

Se trata de Jimmie Smith, un jubilado que encontró un boleto de lotería olvidado en el bolsillo de una camisa guardada en su armario. Al revisar los números, descubrió que había ganado $24,1 millones de dólares, pero el plazo para reclamar el premio estaba a pocas horas de expirar.

Smith había comprado el boleto el 25 de mayo de 2016 en una tienda del barrio de Tribeca, en Manhattan, sin prestarle demasiada atención. La combinación ganadora del sorteo de New York Lotto fue: 5, 12, 13, 22, 25 y 35, según informó el medio local NJ.com.

El jubilado solía acumular boletos de lotería con la idea de revisarlos más adelante. “Siempre me decía: ‘Los comprobaré cuando tenga tiempo'”, confesó Smith a las autoridades de la lotería. Así fue como terminó con una pila de billetes guardados, entre los que estaba el ganador.

Todo cambió cuando vio un reportaje en televisión que alertaba sobre un premio millonario sin reclamar, que estaba a punto de caducar. Esa fue la señal que lo impulsó a revisar sus boletos antiguos. “Me quedé atónito. Pensé: ‘¿Estoy viendo bien?'”, recordó.

Al darse cuenta de que era el ganador, tuvo que salir a tomar aire para asimilarlo. Luego acudió a las oficinas oficiales para validar el boleto, a tan solo horas del cierre del plazo.

Una vez confirmado el premio, Smith optó por recibir los $24 millones en pagos anuales durante 26 años, una estrategia financiera que muchos expertos consideran más segura que el pago único.

Después de realizar los trámites, decidió mantenerse alejado de la atención pública y no volvió a aparecer en medios ni dar entrevistas posteriores.

El hombre decidió cobrar su premio en anualidades. (Foto: Shutterstock)

En Nueva York hay un año para reclamar premios

En el estado de Nueva York, los ganadores de lotería tienen hasta un año desde la fecha del sorteo para reclamar sus premios, ya sea en el Lotto, Powerball o Mega Millions.

Si no se reclaman dentro del plazo, el dinero no se pierde, sino que se reintegra a fondos estatales, en su mayoría destinados a programas educativos. No obstante, el riesgo de que un descuido arruine una oportunidad millonaria sigue siendo muy real.

Una vez vencido el plazo, el premio se reintegra a Loterías y Apuestas del Estado y puede destinarse a causas sociales o nuevos sorteos, según lo establece la normativa vigente.

Consejos clave para no perder un premio de lotería

El caso de Jimmie Smith no es único. Cada año, miles de personas olvidan revisar sus boletos o pierden la oportunidad de cobrar premios importantes. Por ello, los expertos recomiendan seguir estos consejos prácticos:

1) Guarda los boletos en un lugar fijo: Usa una carpeta o caja específica.

2) Establece recordatorios: Usa tu calendario o el móvil para programar alertas después de cada sorteo.

3) Utiliza aplicaciones oficiales: Escanea tus boletos con apps móviles autorizadas por las loterías estatales.

4) Revisa tus bolsillos y carteras con frecuencia: Muchos billetes se pierden entre ropa y objetos personales.

Sigue leyendo:

* Niña tira por error a la basura un boleto de lotería premiado con $4 millones

* Hombre gana $6 millones en la lotería tras 40 años jugando

* Mujer gana $1 millón en la lotería y piensa que es una broma