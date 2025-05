Chuck Schumer exige una solución inmediata en el control aéreo de Nueva York

El líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, exigió este jueves una solución inmediata a las reiteradas fallas en el sistema de control de tráfico aéreo que han afectado gravemente el espacio aéreo de Nueva York y Newark.

Calificó la situación como una “emergencia de seguridad aérea” que no puede repetirse.

“Ya basta. La conexión entre el espacio aéreo de Nueva York y el centro de control de tráfico aéreo de Filadelfia debe repararse ahora. El sistema de respaldo que no está funcionando debe ser arreglado. Ya”, expresó Schumer en una declaración oficial.

“Esta es una emergencia de seguridad en los viajes aéreos que requiere una acción inmediata y decisiva, no una promesa de una gran y hermosa renovación sin fondos que tardará años en comenzar a implementarse”, añadió el congresista.

Apagones, cancelaciones y retrasos

El reclamo del senador Schumer llegó en medio de una ola de cancelaciones y retrasos en el aeropuerto de Newark, uno de los principales del país. Solo este martes, más de 100 vuelos fueron cancelados y otros 200 sufrieron demoras, según datos de la plataforma FlightAware.

United Airlines fue la más afectada, con 82 retrasos y 35 cancelaciones.

El caos responde a una serie de fallos técnicos en el sistema de control aéreo operado desde Filadelfia, responsable de guiar las aeronaves que ingresan y salen del espacio aéreo de Newark.

El más reciente ocurrió en la madrugada de este viernes, cuando se produjo un apagón en las telecomunicaciones y dejó a los controladores sin radar y sin posibilidad de comunicarse con los pilotos, reseñó la agencia de noticias EFE.

Un sistema obsoleto y saturado

La Administración Federal de Aviación (FAA) admitió que el sistema de control aéreo está “anticuado” y que afecta directamente a la seguridad y la operatividad.

También, la Casa Blanca reconoció que el fallo se debió a un cableado defectuoso y anunció que los trabajos para instalar nuevos cables de fibra óptica entre Filadelfia y Newark concluirán en septiembre.

No obstante, para Schumer, el calendario no es aceptable: “Los cielos sobre la ciudad de Nueva York son de los más transitados del mundo. Esto no puede volver a ocurrir”.

El secretario de Transporte Sean Duffy prometió esta semana un plan a largo plazo que incluiría reemplazo de radares, infraestructura de telecomunicaciones de última generación y la construcción de seis nuevos centros de control aéreo. Sin embargo, el proyecto requiere aprobación del Congreso y podría tardar entre tres y cuatro años en implementarse.

El congresista demócrata por Newark, Josh Gottheimer, también exigió esta semana la aprobación de fondos de emergencia para actualizar el sistema y contratar más personal. “La semana pasada se frió un cable de cobre en una torre obsoleta y dejó a los controladores incomunicados. Esto es inaceptable”, denunció.

