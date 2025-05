Nacho Beristáin critica el regreso de Manny Pacquiao: “Vuelven a dar pena”

El entrenador de boxeo Ignacio ‘Nacho’ Beristáin, consideró que el peleador filipino Manny Pacquiao se encuentra en todo su derecho de poder regresar de manera profesional a los cuadriláteros a pesar que a él no le gusta la idea de verlo pelear nuevamente; esto al considerar que ya superó su tiempo en el ring y que debe entender que no cuenta con la edad para seguir peleando.

Estas declaraciones las realizó el reconocido entrenador durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo, donde resaltó que los boxeadores que toman la decisión de salir del retiro suelen dar pena por no tener las mismas condiciones que en sus mejores años; asimismo sostuvo que no le gustaría ver al filipino en esta clase de problemas.

“Generalmente yo siempre, no repruebo, pero pienso que los peleadores que se van y regresan a veces vuelven a dar pena. Porque empieza a suceder arriba del ring lo que hacen muchos, que ya no tienen las mismas facultades y que piensan que todavía pueden a pesar de que ganaron grandes fortunas, que se podían haber ido a disfrutarlos y regresan al ring a dar tristeza a los verdaderos aficionados. Yo creo que Pacquiao no debería regresar”, expresó.

Manny Pacquiao se enfrentará contra Mario Barrios por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el próximo 19 de julio, enfrentamiento en el que buscará aplicar todos sus conocimientos para poder salir victorioso contra el estadounidense en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

“Ojalá que lo piense bien, porque la edad no perdona. No puede empañar la gloria que tuvo rumbo a ser el mejor peleador libra por libra”, agregó Nacho Beristáin al considerar todos los posibles desenlaces de este enfrentamiento entre Pacquiao y Barrios.

Para finalizar, el reconocido entrenador de más de 20 campeones mundiales sostuvo que Mario Barrios no le parece un gran peleador y esto podría resultar beneficioso para Manny Pacquiao, quien saldrá con todo lo que tiene para poder quedarse con el cinturón de campeón y demostrar que todavía tiene fuerza en sus puños.

“Ya lo vi pelear a Mario Barrios, a mí particularmente no me parece un gran peleador. Es complicado y sería bueno para Mario (la pelea con Manny), porque se va a ganar una buena lana”, concluyó.

