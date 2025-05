Robaron $6,000 dólares en joyas en hogar en Nueva York; policía busca a 3 ladrones

Tres ladrones irrumpieron en la casa de una persona mayor en Staten Island (NYC) y se llevaron joyas valoradas en $6,000 dólares.

La Policía de Nueva York divulgó el martes un video y fotos de los tres hombres que están siendo buscados por el robo sucedido el 17 de abril alrededor de la 1 p.m. cerca de la avenida Ionia y Foster Road, en el vecindario Woodrow.

Esa tarde tres hombres entraron en la casa de la víctima no identificada de 83 años. Todos llevaban gorras de béisbol y máscaras, tomaron las joyas y luego huyeron en un vehículo hacia el sur por la avenida Ionia. NYPD no ha precisado si había alguien en el interior de la casa durante el robo. No se reportaron heridos, indicó Daily News.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La semana pasada tres hombres en un auto Lexus blanco asaltaron a un hombre a punta de pistola en El Bronx (NYC), a unas dos cuadras del Yankee Stadium, y le robaron una bolsa con $12,500 dólares en efectivo.

A fines de abril un hombre que se detuvo a comprar comida en El Bronx (NYC) resultó gravemente herido, perdiendo una pierna, al intentar evitar en vano que un ladrón le robara su auto a plena luz del día. También ese mes cuatro mujeres inmigrantes fueron arrestadas y acusadas en relación con siete robos residenciales en el condado Nassau de Long Island (NY).

En marzo Domenica Rivera Mendieta, ecuatoriana de 25 años residenciada en Queens (NYC), quedó bajo custodia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de que la policía la arrestara junto con una amiga por presuntamente robar más de $1,500 dólares en mercancía de una tienda Victoria’s Secret en Long Island. También ese mes un grupo de asaltantes ató a dos mujeres con cinta adhesiva y se llevó más de $1 millón de dólares en joyas, ropa y bolsos en un audaz robo en una casa en Queens (NYC), mientras los niños dormían en el interior.

En octubre Mónica Mosley, detective sargento en Nueva Jersey, murió baleada durante una invasión a su casa. En septiembre una mujer denunció haber sido abusada por un hombre armado con un cuchillo que entró a su apartamento haciéndose pasar por policía en Albany, capital de Nueva York.

En agosto una mujer mayor fue robada en un tren del Metro de Nueva York y los ladrones le quitaron un bolso que contenía $5,000 dólares, un teléfono móvil, un collar valorado en $14,000 y un par de AirPods. En junio de 2024 a un hombre de 41 años le robaron a punta de pistola una bolsa llena con $250,000 dólares en efectivo afuera de un hotel del aeropuerto LaGuardia (LGA) en Queens, Nueva York.

En diciembre de 2023 una mujer fue violada cuando dos invasores irrumpieron en su vivienda en Brooklyn (NYC). También ese mes una madre y su niña de 5 años resultaron heridas al ser golpeadas por ladrones que invadieron su hogar en Staten Island (NYC) de madrugada.