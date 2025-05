Wendy Guevara habla de nuevos proyectos y posible demanda en su contra

Wendy Guevara, ganadora del reality show La Casa de los Famosos México, en su primera temporada, se convirtió en todo un fenómeno viral por su participación en este programa, algo que le ha ayudado a tener muchísimos proyectos en la pantalla chica y tal parece que seguirá entreteniendo al público junto a la cadena TelevisaUnivision.

En una reciente entrevista con el periodista Edén Dorantes, la creadora mexicana de contenido contó un poco cuáles son los próximos planes que tiene.

“Vengo a Televisa a dos juntas de trabajo, en donde de verdad me están ofreciendo algo muy padre, la verdad no puedo decir nada hasta que me den luz verde y que se haga el proyecto”, dijo.

Recordó que ya no tiene exclusividad con la cadena, pero se siente feliz, pues las oportunidades no han parado. “Univision me ha dado proyectos, ya ves el que me dio en Miami con Desiguales y me encanta, también puedes salir bien con la empresa con la que trabajaste. Si terminas con buenos términos, todo puede pasar y puedes seguir teniendo trabajo”.

Wendy Guevara también afirmó que se viene por ahí un reality y otra en un programa. “Es algo bien padre que les gusta mucho y bueno, dije que si me lo ofrecen, me gusta y está bueno, pues ya saben”, sostuvo.

La artista explicó que la oferta que le hicieron le gusta mucho y por eso está emocionada de asumir este nuevo reto que por ahora es un misterio.

Acerca del podcast que tiene con Nicola Porcella y Poncho De Nigris, reveló: “Al proyecto le está yendo súperbien, a la gente le está gustando mucho, tenemos muchas visualizaciones”.

También habló de la posible demanda que un stripper que conoció en Miami le pondría en su contra por haberle puesto un billete en su cuerpo sin su consentimiento. “Yo creo que cuando un hombre o mujer trabaja de stripper, yo creo que los clientes no andamos preguntando si son casados o no”, afirmó.

Luego, explicó que si actúan legalmente en su contra, se va a defender. “Se me hace muy tonto porque cómo dejas que tu novio o tu pareja se siente y te enojas, no creo que yo sea la última ni la primera”.

Sigue leyendo:

· Wendy Guevara dice que no salió de Desiguales por comentario sobre mujeres transgénero

· ¿Wendy Guevara discutió con Jomari Goyso luego de Premio Lo Nuestro 2025?

· Wendy Guevara se sorprende con confesión de la doctora Nancy en Desiguales