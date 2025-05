Wendy Guevara revela por qué no se cambiaría de sexo completamente

Wendy Guevara formó parte temporal de las conductoras del talk show de ‘Desiguales’, un espacio de entretenimiento donde se abordan diversos temas y todas pueden ofrecer una perspectiva diferente sin sentirse incómodas. La influencer siempre ha destacado por su sinceridad al tratar varios aspectos de su vida.

La influencer se reunió en un yate con Adamari López y Karina Banda. La presentadora de origen puertorriqueño le preguntó si en alguna oportunidad había considerado cambiarse completamente de sexo, lo que implicaría una transformación en el aparato reproductor. Recordemos que Wendy tiene los senos operados, utiliza su cabello largo y otros aspectos de apariencia femenina.

Guevara le respondió en que aparentemente no se sentiría cómoda si llegara a hacerlo y explicó el motivo por el que considera que es mejor quedarse como está hasta el momento: “Yo nací con esto y siento que mi cuerpo lo va a resentir. Así te quites una mano, te quites algo, tu cuerpo lo reciente. Me deprimo y luego ya como me los ponen”.

La esposa de Carlos Ponce aprovechó para dar su opinión sobre ese tema: “Eso pasa mucho cuando hay chicas trans que toman esa decisión“. Por ello, la ganadora de “La Casa de los Famosos México” en su primera temporada le dijo: “Luego ya lo quieren de regreso y cómo te lo pegan, mana“.

La expareja sentimental de Toni Costa también le habló Wendy sobre ese tema tan particular, quien desde pequeña se sintió identificada con las mujeres, hecho que la llevó a recibir el rechazo de muchos y fue el motivo de burla en el centro de estudios en el que estaba inscrita en ese entonces: “Creo está bien que estés consciente de eso porque entonces si sabes que te va a afectar mejor no tomar esa decisión“, añadió en su intervención.

Guevara, antes de finalizar su intervención, expresó su cariño y admiración por la conductora venezolana con la que compartió poco tiempo debido a su embarazo: “Yo creo que lo que más voy a extrañar es a todas las chicas y la verdad siento como feo porque yo pensé que Migbelis iba a estar más tiempo cuando yo iba a estar, pero ella por su bebé y todo, pero voy a ir estos días y le voy a quedar de sorpresa”, expresó.

