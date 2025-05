Aleska Génesis tras disputa con Maripily: ‘Las mujeres inseguras me critican’

Aleska Génesis, modelo venezolana, publicó un nuevo mensaje en Instagram para defenderse de las críticas que ha recibido debido al pleito que tiene con Maripily Rivera.

En esta oportunidad, la exhabitante de La Casa de los Famosos All-Stars subió un carrusel de fotos desde el foro en el que graban las galas del reality show de Telemundo y dijo: “Las mujeres inseguras me critican Las seguras me respetan Y las felices me aman”.

Esta publicación se da luego de la demanda que quiere poner a la actriz boricua, con quien tuvo fuertes encontronazos cuando participaron en la cuarta temporada del reality show.

La situación se generó por un mensaje que Maripily Rivera dijo luego de la gala del pasado domingo, en donde aseguró que Aleska quiere dar ejemplo de “moral” en pantaletas.

Este mensaje causó mucha molestia en la venezolana, quien comentó en su comunicado: “El día domingo 4 de mayo del corriente año fui víctima de insultos, improperios, flagrantes faltas de respeto y amenazas por la también participante de estas galas, María del Pilar Rivera Borrero, mejor conocida como Maripily, quien rebasó todo límite aceptable al llamarme: prostituta, roba machos, que trabajo con las pantaletas y ratera, culminado con un grito a viva voz cuestionándole a toda la producción mi participación en las citadas galas”.

Luego de esto, comentó: “Parte de los anteriormente mencionados insultos, fueron proferidos a viva voz, mientras yo me encontraba en un enlace en vivo con el programa de Telemundo ‘Pica y se Extiende’, teniendo que someterme a no reaccionar ante tamaña ofensa durante dicha transmisión, y ante la mirada atónita de técnicos y público asistente, quienes atendían impávidos al arranque de furia de la susodicha”.

Pero, Maripily Rivera no se ha quedado atrás y por eso le dijo: “A la señora Aleska Génesis: Puedo repetirte lo que he dicho de frente sin ocultarme, que no es otra cosa que una parte de lo que se sabe públicamente de ti. Si quieres que hablemos claro, hablemos más claro: Yo no soy como tú, que tiene que vivir colgada de un titular, de una historia negativa distinto cada vez, o de inventar cuentos para mantenerse vigente. Yo no vendo mi dignidad por minutos al aire, ni necesito ensuciar a otros para sonar”.

