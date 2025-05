Galilea Montijo comparte el difícil momento de dejar ir a su hijo con su expareja

Galilea Montijo es una de las conductoras de “Netas Divinas”. Fue durante una nueva misión cuando habló del momento en que su hijo le dijo que quería irse a vivir con su papá. Por eso, manifestó lo difícil que fue permitirle a su hijo hacer sus maletas para irse con su expareja, considerando que es su único retoño y viven en ciudades diferentes.

La mexicana describió el momento en que su hijo le dijo que ya no quería seguir viviendo con ella, y su reacción de inmediato fue decirle que no por la distancia que existe: “A mí me pidió: ‘Mamá, yo me quiero ir con mi papá’. Entonces, el papá está en Acapulco. Yo estoy acá (en Ciudad de México). Entonces fue un momento de: ‘Claro que no, yo soy tu mamá'”, explicó en el programa de televisión.

Montijo detalló que fue un momento muy difícil y sentía que todo a su alrededor se estaba derrumbando, ya que su hijo decidió tomar un rumbo diferente y alejado de ella: “A mí se me cayó el mundo. Sentí que era la peor mamá del mundo. Ya me quería morir. Sentí que me partís por la mitad; o sea, y sigo sintiéndolo, de verdad. Camino como zombie y sintiéndome la peor mamá”.

Galilea destacó que la comunicación que mantiene con él es constante y no existe excusa para no saber de él. Montijo mencionó algunos aspectos positivos que tiene el gran amor de su vida: “No hay día en que no hablemos. (Su hijo) es un niño amoroso, maduro y sabe que estoy aquí para él, siempre“.

Ex de Galilea la defiende tras críticas en redes sociales

La relación de respeto entre el padre de su hijo y Galilea es admirable. Ella, a través de sus redes sociales, recibe constantemente comentarios negativos por el hecho de no estar criando a su hijo. Algunas personas le dicen que esa decisión se tomó para que ella pudiera viajar con su novio; sin embargo, el ex de Montijo se pronunció a través de la grabación de un video para aclarar el tema.

“La mamá de mi hijo, por cierto, es una mamá muy presente, muy chambeadora, muy exitosa y oigan, gachos, sobre todos ustedes mujeres, qué feo que una mujer hable mal de otra mujer. Se ve muy mal y la verdad es que juzgar es algo horrible”, mencionó.

Sigue leyendo:

· Galilea Montijo exige respeto y derechos ante ataques mediáticos

· Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno desatan rumores de boda

· Galilea Montijo estuvo a punto de darse por vencida