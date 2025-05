Gloria Trevi actualiza sobre su juicio contra TV Azteca: ¿Qué novedades trae el caso?

La cantante Gloria Trevi tuvo una conversación en el programa de Maxine Woodside, espacio donde ella compartió algunos detalles sobre el conflicto legal que enfrenta desde hace más de una década y media con TV Azteca. Sin embargo, fue bastante cautelosa al hablar sobre el tema y prefirió no dar demasiados detalles para evitar que el juicio se vea perjudicado.

“Si puedo decir que la de TV Azteca que ha durado 15 años, ya dieron fecha, primero para octubre (del juicio). Creo que va a haber cambio de un mes, porque se están cambiando de instalaciones. No es ninguna otra cuestión ni nada, pero ya tenemos la fecha de juicio, gracias a Dios. Y pase lo que pase, todo está en manos de Dios, y de mis abogados. O sea, yo esa demanda la puse por defenderme de ataques, pero no es porque yo quiera atacar a nadie. Y me voy a defender”, explico durante su intervención.

¿Cuál es el conflicto entre TV Azteca y Gloria Trevi?

La intérprete de la canción “Con los ojos cerrados” se vio envuelta en un escándalo que acaparó los medios de comunicación tras los detalles del “Clan Trevi – Andrade”, del cual salió airosa en 2004. Sin embargo, su problema con la empresa comenzó en 2009.

Aparentemente, una de las personas que estaría involucrada es Pati Chapoy, quien es la titular del programa “Ventaneando”. Su nombre salió a relucir debido a que la han señalado como una de las posibles responsables de haberse pronunciado para desacreditar a Gloria. Según reseñó el medio de comunicación TVyNovelas, parte de ello habría sido por problemas con un contrato de exclusividad del que supuestamente nunca habría firmado nada.

Gloria Trevi estuvo en prisión

La cantante salió en libertad el 21 de septiembre de 2004, después de que otras mujeres, así como Sergio Andrade, fueran demandados por supuesto rapto violación y corrupción de menores.

“Soy la misma y soy otra, porque si fuera exactamente la misma sería muy triste que no hubiera una evolución. No solo fue una evolución, fue una revolución. (Esto me sirvió para saber) que la sangre es sangre, que Dios tiene sus tiempos y ver cómo viven muchas personas”, dijo a Univision tras salir en libertad.

Sigue leyendo:

· Gloria Trevi es cuestionada sobre los retoques estéticos y abandona entrevista

· VIDEO: Fan jalonea a Gloria Trevi en pleno concierto

· Gloria Trevi despide el año mostrando cuerpazo en bikini