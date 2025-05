William Scull responde a las críticas tras su pelea contra el Canelo Álvarez

El boxeador cubano William Scull decidió acabar con la polémica que se ha generado en su contra y habló sobre la actuación que tuvo en el combate contra el campeón mexicano de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez en Arabia Saudí; esto luego de considerarse por redes sociales que simplemente se encargó de huir del azteca y evitó en todo momento quedarse con el triunfo.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Agon Sports, donde consideró que él debió ser el ganador de este duelo debido a que dio todo lo que tenía y esto se reflejó en que tuvo más golpes que el Canelo; a pesar de eso las papeletas estuvieron en contra de esta perspectiva y dieron como ganador al tapatío.

“Entiendo que mucha gente está decepcionada y esperaba una pelea más espectacular, especialmente después de pagar por el PPV. Sin embargo, mi objetivo era ganar la pelea, y según las tarjetas de puntuación de 115-113 y 116-112, no lo hice tan mal”, expresó el antillano en sus declaraciones.

Dinamita Márquez critica las peleas del Canelo y Haney. Crédito: AP

Scull dijo además que se sintió muy cómodo durante los 12 asaltos que duró el enfrentamiento al ser él en encargado de controlar la distancia entre ellos para evitar ser golpeado y verse mucho más afectado por el alto impacto de los puños del Canelo Álvarez, que volvió a obtener el título de campeón indiscutido en las 168 libras tras recuperar el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

“Me sentí muy cómodo controlando la distancia, ya que Canelo no pudo cortar el ring. Conecté los golpes más limpios y efectivos durante toda la pelea”, destacó Scull.

Para finalizar, William Scull reconoció que haber lanzado más golpes no fue suficiente para poder quedarse con el triunfo de este combate y por el contrario tuvo que haberse esforzado un poco más en este duelo para poder quedarse con el cetro de campeón.

“Lancé el doble de golpes que Canelo y algunos expertos incluso me tenían adelante en las tarjetas. Ahora me doy cuenta de que debí haberlo hecho ver aún más decisivo. Lo que más me duele es saber que regalé esta pelea”, manifestó.

“Todos deben tener en cuenta que no me regalaron ni un solo round, aunque estaba enfrentando a la cara del boxeo en Arabia Saudita. Donde Turki Al-Sheikh ya tiene la pelea de Crawford programada”, concluyó el boxeador cubano.

