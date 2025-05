Taylor Swift fue citada en el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni

En marzo de 2026 dará inicio uno de los juicios más comentados de los últimos tiempos. Se trata del litigio que enfrentan Blake Lively contra Justin Baldoni.

El escándalo estalló cuando Lively, quien protagonizó y también metió mano al guion de la película, acusó a Baldoni, su coprotagonista y director en ‘It Ends with Us’, de acoso sexual y de haber lanzado una campaña de desprestigio en su contra. Por su parte, Baldoni no se quedó callado y devolvió la jugada con otra demanda, no solo contra Blake sino también contra Ryan Reynolds, su esposo, acusándolos de malos tratos, manipulación y humillaciones.

Y si todo esto suena ya como mucho, la noticia que acaba de sacudir a los medios es que el equipo legal de Baldoni citó oficialmente a Taylor Swift como testigo.

Ante esto, un vocero de Swift respondió con un comunicado donde aclaran de manera tajante, que Taylor no estuvo nunca en el set, no participó del casting, no eligió música y que ni siquiera vio la película hasta después de su estreno, porque estaba de gira por el mundo con su tour que batió récords.

“Taylor Swift jamás puso un pie en el set de rodaje de la película, ella tampoco estuvo involucrada en ninguna decisión creativa o de casting, tampoco musicalizó el film, nunca vio una edición previa ni hizo ningún tipo de sugerencia para la película. Tampoco vio ‘It Ends with Us’ hasta varias semanas después de su estreno, debido a que estaba viajando por el mundo durante el 2023 y el 2024, en el marco de uno de los mayores tours musicales de la historia”, aseguraron.

El comunicado cierra diciendo que la citación de Taylor solo sirve para que su nombre atraiga la atención del público y genere atención en los portales, en vez de hacer foco en los verdaderos hechos del caso.

“La única conexión que Taylor tiene con esta película fue el permitir que utilizaran una de sus canciones, “My Tears Ricochet”. Debido a que su relación con el film fue licenciar esa única canción, algo que también hicieron otros 19 músicos. Esta citación solo sirve para que el nombre de Taylor Swift atraiga la atención del público y genere atención en los portales, en vez de hacer foco en los verdaderos hechos del caso”.

En la demanda, Baldoni cuenta que fue invitado al penthouse de Lively en la ciudad de Nueva York. Allí estaban presentes Reynolds y “una amiga famosa y muy cercana” de la pareja, nada menos que Taylor Swift. Las dos poderosas celebridades aprovecharon la ocasión para halagar la manera en la que la actriz había reformado el guion con sus reescrituras.

En uno de los mensajes que Baldoni presentó como prueba, le escribe a Lively sobre una escena crucial en la azotea: “Me encanta lo que hiciste. Realmente ayuda mucho”, Y agregó, refiriéndose a dos de las personas que se encontraban presentes en ese encuentro: “Lo hace mucho más divertido e interesante (y me habría sentido así sin Ryan o Taylor)”.

Pero la joya de la corona está en uno de los textos que Lively le envió a Baldoni después del encuentro.

“Soy la hija de perra más afortunada del planeta” por tener a su esposo y a su mejor amiga como sus aliados de mayor confianza.

“Creo que querían que tú y yo viéramos cómo se sentían acerca de las reescrituras porque han estado a mi lado en demasiadas experiencias en las que me han pasado por alto”, explica la actriz en sus mensajes.

Además, Blake Lively se refiere a su esposo y a su amiga como “titanes absolutos” a la hora de escribir y narrar historias, y agrega: “Si alguna vez viste Game of Thrones, te darás cuenta que yo soy Khaleesi, y como ella tengo algunos dragones. Para bien o para mal, pero generalmente para bien. Porque mis dragones también me protegen en mis batallas. Así que todos podemos beneficiarnos de estos hermosos monstruos míos. Tú también lo harás, te lo prometo”.

Sigue leyendo: