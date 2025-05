Eduardo Berizzo asegura que James Rodríguez seguirá en el León

El director técnico del Club León, Eduardo Berizzo, aseguró que la estrella colombiana James Rodríguez se mantendrá como jugador del equipo para el torneo Apertura 2025 de la Liga MX; esto después de la derrota que sufrió el cuadro felino ante la Máquina de Cruz Azul en los cuartos de final del torneo Clausura.

Estas declaraciones las realizó el entrenador durante la conferencia de prensa posterior al intenso partido disputado entre ambas organizaciones, donde destacó que el jugador cafetero mantendrá su contrato activo debido a lo bien que se siente dentro de la institución azteca y con la que espera ganar un título de campeón.

Berizzo también reconoció que el equipo vio afectado el gran ritmo que tenían en la competencia luego que la FIFA los excluyó del próximo Mundial de Clubes que se realizará en los Estados Unidos a causa de la multipropiedad; sostuvo que los jugadores perdieron la chispa que sentían al conocer esta noticia y eso fue lo que causó la derrota ante Cruz Azul.

Ciudad de México, 11 de mayo de 2025. , durante el partido correspondiente a la vuelta de los Cuartos de Final del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, entre la Máquina Celeste del Cruz Azul y los Esmeraldas del León, realizado en el estadio Olímpico Universitario. Foto: Imago7/ Sebastian Laureano Miranda

“Lo que puedo decir en este momento es que James tiene contrato y seguirá con León. Tuvimos un torneo irregular. Las primeras 10 jornadas mostramos una contundencia absoluta, pero luego la extraviamos, perdimos la punta, luego vino la eliminación del Mundial y eso acabó con el animo del grupo. Ya no pudimos recuperarnos”, expresó.

Quien sí finalizó su carrera como jugador profesional fue el mexicano Andrés Guardado, quien disputó su último encuentro defendiendo los colores del León y quedando con la aspiración de luchar por un título en esta temporada.

“Sí, este fue el último partido de Andrés y sólo queda agradecerle a un futbolista de tanta jerarquía; es un jugador que hace mejor al entrenador. Me queda decirle que fue un honor haberlo dirigido en esta tapa de su carrera”, dijo.

“En los próximos días vamos a hablar de mi permanencia en el equipo y del armado de la plantilla para el siguiente torneo. A mí me gustaría continuar. Me siento cómodo, tengo todas las facilidades, claro que me gustaría seguir”, concluyó el argentino Berizzo en sus declaraciones.

