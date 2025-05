Piden $59.9 millones de dólares por la casa donde murió Quincy Jones en Bel Air

El músico Quincy Jones murió el pasado 3 de noviembre a los 91 años. Ahora sus seguidores multimillonarios tienen la oportunidad de comprar la mansión en Bel Air, California, donde murió hace pocos meses.

La mansión está disponible actualmente en el mercado de bienes raíces por $59.9 millones de dólares. Hay que recordar que esta casa data del año 2002 y fue construida a medida para Jones, por lo que ha sido su único propietario.

La decisión de la venta de la propiedad viene de los herederos del productor musical, especialmente de Rashida Jones, quien firmó el comunicado al que tuvo acceso ‘The Wall Street Journal’. En ese comunicado destaca que “mi padre amaba muchísimo su casa. La creó desde cero con su imaginación desbordante”.

En el listado a cargo de los agentes David Kramer y Andrew Buss dice que esta es “una de las propiedades con vistas más excepcionales de todo Los Ángeles, que ofrece privacidad, pedigrí y escala excepcionales”.

La propiedad ocupa más de 2 acres y se sabe que para el diseño de la estructura Jones se inspiró en The Palace of the Lost City, un hotel en Sudáfrica. El diseño estuvo a cargo del arquitecto Gerald ‘Jerry’ Allison. Según ‘The Wall Street Journal’, Jones tenía una relación cercana con el arquitecto, pues estudiaron juntos la secundaria en Seattle.

La casa principal tiene una extensión de 24,920 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, 17 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

“La casa cuenta con ascensor y varias escaleras, una en cada ala. Con un rico legado cultural, esta icónica propiedad ha acogido a la realeza de Hollywood, dignatarios internacionales y artistas legendarios”, dice en el listado.

La propiedad también incluye extensas áreas verdes con terraza, comedor, área de barbacoa, piscina, área de spa, caminerías, cancha de tenis y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

