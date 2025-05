Tiendas JCPenney que cerrarán para siempre este mes

La cadena de tiendas departamentales JCPenney anunció el cierre permanente de siete de sus sucursales en Estados Unidos, programado para el 25 de mayo de 2025.

Esta decisión forma parte de una estrategia de reestructuración que busca adaptarse a los cambios en el mercado minorista, incluyendo la disminución del tráfico en centros comerciales y el auge del comercio electrónico.

Tiendas JCPenney que cerrarán el 25 de mayo de 2025:

-San Bruno, California – The Shops at Tanforan

-Denver, Colorado – The Shops at Northfield

-Pocatello, Idaho – Pine Ridge Mall

-Topeka, Kansas – West Ridge Mall

-Newington, New Hampshire – Fox Run Mall

-Asheville, Carolina del Norte – Asheville Mall

-Charleston, Virginia Occidental – Charleston Town Center

Inicialmente, se había incluido la tienda en el Westfield Annapolis Mall de Maryland en la lista de cierres. Sin embargo, JCPenney logró extender el contrato de arrendamiento hasta el 31 de agosto de 2025, suspendiendo temporalmente las ventas de liquidación en esa ubicación.

Un portavoz de la empresa dijo: “La decisión de cerrar una tienda nunca es fácil. Pero los cierres aislados ocurren de vez en cuando debido a vencimientos de contratos de arrendamiento, cambios en el mercado u otros factores”.

Desde su declaración de bancarrota en 2020, JCPenney ha cerrado más de 200 tiendas.

En enero de 2025, la empresa se fusionó con otras marcas minoristas para formar Catalyst Brands, un conglomerado que incluye a Aéropostale, Brooks Brothers y Eddie Bauer, bajo el liderazgo del ex CEO de JCPenney, Marc Rosen.

A pesar de estos esfuerzos de reestructuración, la industria minorista en general enfrenta desafíos significativos.

Se estima que en 2025 cerrarán aproximadamente 15,000 tiendas en Estados Unidos, superando las 7,325 que cerraron el año anterior, según un estudio de Coresight Research.

