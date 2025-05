Alexa Hoffman denuncia a su hermana por los abusos de Héctor Parra

Alexa Hoffman vuelve a acaparar los titulares de la prensa tras hablar de su padre, Héctor Parra, ya que en esta oportunidad leyó una carta que le envió hace un tiempo. Además, explicó las razones que la llevaron a alejarse de su lado, mencionando los supuestos abusos a los que eran sometidas a ella y su hermana Daniela.

“Soy sobreviviente y fui víctima de abuso de menores. Después de mucho tiempo, logré que se hiciera justicia, pero con lo que no contaba es que además de enfrentarme ese proceso iba a tener que enfrentar la revictimización que no solo fue de los medios de comunicación sino también de mi propia hermana, que se ha convertido en un tentáculo de nuestro depredador”, explicó en un video compartido en sus redes sociales.

Hoffman expuso detalles reveladores en la carta que le envió a Parra: “Siempre nos tocabas de maneras incorrectas a Daniela y a mí, fingiendo que eran accidentes, cuando sabías que no; tienes una relación enfermiza con mi hermana, la tratas como tu novia, en todos los sentidos. Por favor, abre los ojos: es tu hija”.

Alexa Hoffman demandará a su hermana

Por ello, Alexa tomó la decisión de demandar a su hermana, ya que considera que no se ha comportado de manera justa y siente que ha buscado la forma de beneficiarse económicamente de toda esta compleja situación que ha estado atravesando desde hace algún tiempo. A su vez, agregó que si Daniela decide contar su verdad, ella estará para expresarle todo su apoyo por lo que vivieron.

“No, no necesito de tu autorización, es mi juicio, es mi historia y yo decido cómo se cuenta. Hoy te denuncio porque no me quedó de otra: porque convertiste mi sufrimiento en un show que te da dinero, y eso no se vale, porque yo nunca te hubiera hecho lo mismo. Quiero que sepas que, en el momento en el que te atrevas a alzar la voz, yo sí te voy a apoyar, porque solo hemos sido presas de un depredador“, añadió en un extenso video de 8 minutos.

